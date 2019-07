¿Quiénes son las mujeres que podrían acompañar a Martínez en la fórmula del FA?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que sea una fórmula paritaria es una premisa que maneja el Frente Amplio para decidir a la persona que acompañará a Daniel Martínez en la candidatura a la Presidencia.



Tras una reunión con el expresidente José Mujica, Martínez indicó a la prensa que aunque la elección para la vicepresidencia sale del partido, es "el ganador el que tiene la última palabra".



Pese a que no quiso manejar ningún nombre en concreto, aseguró que "hay varios en danza". Estos son algunos de los que se manejan según supo El País:

Carolina Cosse.

La primera opción parecía ser la compañera de interna y ex ministra de Industria Carolina Cosse. Su nombre fue manejado por ella misma para sellar la fórmula, al considerar que la candidatura a la vicepresidencia debía salir de una fórmula paritaria dentro de los cuatro precandidatos.



Sin embargo Martínez aseguró que Cosse "es una posibilidad", como también lo son "otras compañeras".



Cosse cuenta con el apoyo de Mujica desde el inicio de su precandidatura y fue la segunda con mayor cantidad de votos en las internas.



En la mañana de este martes ambos mantuvieron una reunión y Cosse aseguró que para ella sería "un honor" participar de la fórmula. Sin embargo "será una definición de Daniel", dijo a los medios de prensa al finalizar el encuentro.

Cristina Lustemberg.

En la mañana de este miércoles Martínez también se reunió con la diputada Cristina Lustemberg para hablar de "la importancia de la unidad para la fuerza política".



Si bien la diputada aseguró que en estos momentos no está en sus opción lanzarse a la candidatura para la vicepresidencia, todavía no se descarta la posibilidad de su participación en la fórmula.



Lustemberg militó por todo el país en respaldo a Martínez durante los últimos meses en un trabajo que ella misma calificó como de "hormiga".



Durante una entrevista con El País, la diputada fue consultada por qué definiéndose como feminista prefería dar su apoyo al ex intendente y no a la única mujer que competía en las internas.



"Apoyamos a Daniel Martínez porque es una figura de renovación, porque trabaja en equipo, porque promueve la participación de las mujeres no solo en lo discursivo. Ser feminista no es solo apoyar a una mujer en la fórmula", aseguró.

Sandra Lazo.

Sandra Lazo es la actual vicepresidenta del Frente Amplio, acompañando a Javier Miranda, quien preside el partido.



Fue diputada suplente del actual intendente de Rocha Aníbal Pereyra durante el período de 2010 a 2015 y fue también su secretaria en el despacho del anexo del Palacio Legislativo.



También fue presidenta de la departamental del Frente Amplio de Rocha.



Desde 1989 es parte del MPP. Tras la renuncia de Andrés Berterreche, quien asumió como subsecretario de Defensa tras el cese de la cúpula del ministerio, Lazo asumió como senadora titular.



La senadora del MPP se considera feminista, pero no “activista” a pesar de que participó en varias marchas. Está de acuerdo con la paridad en las listas y también en la próxima fórmula presidencial de cara al 2019.



“Sé lo que le cuesta a cualquier mujer lo que es el acceso a un lugar de referencia en la política, más si se compatibiliza lo que es la tarea en el hogar, porque no siempre los hombres están dispuestos a compartir esas tareas”, aseguró durante una entrevista con El País.

Patricia Ayala.

El nombre de la senadora Patricia Ayala es uno de los primeros en manejarse para el cargo de vicepresidencia junto con el de la también senadora Ivonne Passada, ambas con experiencia parlamentaria.



Ayala es además ex intendenta de Artigas y tiene la particularidad de haber ocupado el cargo de la presidencia de la República cuando el presidente Tabaré Vázquez y la vicepresidente Lucía Topolansky estuvieron fuera del país en los primeros días de junio. Además ocupó el cargo de la vicepresidencia en varias ocasiones.



Por otra parte, al ser consultada Topolansky sobre las mujeres del Frente Amplio que le gustaban dentro de la política, la vicepresidenta indicó que Ayala estaba dentro de sus opciones.

Cecilia Bottino.

Cecilia Bottino es la tercera mujer y la primera del interior en ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, después de Nora Castro e Ivonne Passada, todas del Espacio 609. Cecilia Bottino, abogada sanducera de 50 años, se declara feminista y partidaria del lenguaje inclusivo.



Bottino vive en Paysandú, pero varios días a la semana permanece en Montevideo donde comparte un apartamento con sus hijos. En su despacho del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, por otra parte, tiene un equipo mayormente femenino: trabajan tres secretarias mujeres y un hombre.



Como feminista fue una de las impulsoras de la ley de paridad —para que las listas se conformen por la mitad de hombres y mujeres— pero la norma nunca prosperó.



En su gestión, indicó que hará foco en la autonomía económica de la mujer y la necesidad de promover el empleo en el interior del país.



Ivonne Passada.

Ivonne Passada es uno de los nombres que se maneja desde un principio para acompañar a Martínez en la fórmula.



En las elecciones internas coincidió en el mismo circuito que el ex precandidato José Amorín Batlle y conversaron animadamente durante el encuentro.



La cercanía a los políticos de la senadora con la oposición es uno de los puntos a favor para ocupar el cargo de la vicepresidencia, al igual que su conocimiento parlamentario.



Passada fue una de las tres mujeres en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes, antes de Bottino

Liliam Kechichian.

La actual ministra de Turismo, Liliam Kechichian, también forma parte de las mujeres que se manejan para la fórmula paritaria que Martínez busca cerrar antes de sus vacaciones.



Antes de ser titular de la cartera fue diputada suplente para el periodo 2005-2010 y en marzo de 2005 asumió la banca ante la renuncia del titular Víctor Rossi. El cargo de ministra lo ocupa desde 2012.



Por el momento no fue consultada acerca de si le gustaría formar parte de la fórmula.