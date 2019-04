Sandra Lazo, una cantante de tango en el Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Por una cabeza", el popular tango compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, fue una de las primeras interpretaciones que hizo la vicepresidenta del Frente Amplio y ahora senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sandra Lazo.

Hace 13 años, un amigo que estaba al frente de la dirección de Cultura de la Intendencia de Rocha (Fernando Rótulo) la animó a presentarse al certamen “Vení a cantarle a Gardel”, que se celebra todos los años en Tacuarembó. Ella era profesora de guitarra y solfeo.

En aquel entonces su género musical era el folclore. Nunca había interpretado un tango. Se había aprendido dos canciones y como pasó a la segunda ronda del festival ensayó uno nuevo. “De atrevidos ganamos una mención”, señaló a Lazo a El País recordando sus inicios como cantante de tango. El rochense Julio Víctor González, conocido como “El Zucará”, la aconsejó dedicarse “seriamente al tango”. “Es lo que amo en la vida”, afirmó la senadora.

Hoy, por su actividad política, las actuaciones no son tan frecuentes. Una de sus últimas apariciones públicas, como cantante de tango, fue en un acto convocado por el MPP en Plaza Seregni, por motivo del Día de la Mujer. Ella estaba en China cuando la incluyeron en la grilla de los espectáculos artísticos, por lo que accedió a participar. Cantó tango y lo mezcló con poesía de Idea Vilariño.

Recientemente, el precandidato Mario Bergara la retó a cantar juntos en un acto, por lo que no descarta esa posibilidad. “Seguramente antes de que termine la campaña algo junto vamos a cantar. A veces puede entenderse como frivolidad y yo creo que no, que la cultura no es para nada frivolidad y menos el tango que es parte de nuestras raíces”, afirmó.

Pero más allá de su inclinación por lo artístico, Lazo tenía claro desde niña su vocación política. Su bisabuelo era saravista, su abuela militó en la Unión Blanca Democrática (UBD) junto a Daniel Fernández Crespo. Su padre (un obrero de la construcción) era comunista y su madre socialista.

Lazo comenzó su vida política en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), donde llegó a militar con su excompañero del Liceo 26 y hoy secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala.

Desde 1989 es parte del MPP. La tarea parlamentaria no le es ajena. Fue suplenta de todos los senadores y en la legislatura pasada del exdiputado y ahora intendente de Rocha Aníbal Pereyra, a quien considera como “un hermano”. Además de ser su suplenta fue también su secretaria en el despacho del anexo del Palacio Legislativo.

Ahora, la posibilidad de asumir como senadora titular se generó a partir de la renuncia de Andrés Berterreche, quien asumió como subsecretario de Defensa tras el cese de la cúpula del ministerio, una vez conocida públicamente la confesión de José Gavazzo ante el Tribunal de Honor del Ejército.

Lazo, de 52 años, dijo que se siente “cómoda” en su nueva función. Integrará las comisiones de Industria, Defensa y Hacienda, donde sabe que uno de los temas será la aprobación de la última Rendición de Cuentas del presidente Tabaré Vázquez.

La senadora del MPP se considera feminista, pero no “activista” a pesar de que participó en varias marchas. Está de acuerdo con la paridad en las listas y también en la próxima fórmula presidencial de cara al 2019. “Sé lo que le cuesta a cualquier mujer lo que es el acceso a un lugar de referencia en la política, más si se compatibiliza lo que es la tarea en el hogar, porque no siempre los hombres están dispuestos a compartir esas tareas”, señaló.

Asegura que su aporte en el Senado, dentro de la bancada del MPP, será “político e ideológico”. “Hay una razón más fuerte que el feminismo y es la equidad, que los que están más rezagados tienen que estar más cerca y eso es anterior al feminismo. Hay que sumarle esa mirada de que las capacidades no tienen que ver con el género”, afirmó la nueva senadora.

Versátil

Ahora que es senadora, Lazo no tiene pensado dejar el cargo que ocupa como vicepresidenta del Frente Amplio, ofrecimiento que le llegó de parte del titular de la coalición Javier Miranda.

Antes de ocupar se rol fue presidenta del Frente Amplio en Rocha, donde vivió muchos años, a pesar de que es montevideana. Se mudó en el año 2002 junto a su marido y se instalaron en la localidad de San Miguel, ubicada a diez kilómetros del Chuy. En Rocha, trabajó como comunicadora en FM Coronilla donde terminó siendo jefa de prensa. En el año 2006, fue convocada por el exintendente Barrios para desempeñarse como secretaria de comunicación.

Hoy, vive en Montevideo en la zona de la Aguada junto a sus padres y a uno de sus hijos de 27 años. Su primer hijo lo tuvo con 18 años. Cuando quedó embarazada por segunda vez, estudiaba para ser ayudante de Arquitectura, pero terminó por abandonar los estudios.

Más tarde se recibió de profesora de inglés en un instituto particular. No terminó una carrera universitaria, pero no descarta estudiar una nueva. Afirma que le gustaría cursar Ciencia Política.

Aún dedicada de lleno a la política, en el anterior período de gobierno fue varias veces presentadora tanto en actos de su sector, el MPP, como del Frente Amplio. Puntualmente fue la encargada de presentar primero al diputado Alejandro Sánchez como candidato a la presidencia del Frente Amplio en el año 2016. Ese mismo año, la llamaron para presentar el acto oficial de los cuatro candidatos a presidir la coalición, en la elección que terminó ganando Miranda.