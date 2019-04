El MPP plantea subir penas para delitos de corrupción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el nuevo texto se aumentan las penas para los delitos en contra de las empresas públicas.

La iniciativa incluye las recomendaciones de una consultoría de la Escuela de Gobierno del Palacio Legislativo, lo que sirvió para “afinar” el proyecto de ley. Se descartó una serie de disposiciones que habían sido objetadas por las organizaciones sociales en el proyecto aprobado en 2014 en la Cámara de Diputados.



En el nuevo código se piensa incluir delitos de criminalidad económica, empresarial, medioambientales e informáticos. Además se planea penalizar el maltrato animal, algo que viene siendo reclamado desde hace mucho tiempo por las organizaciones animalistas.



En el nuevo texto propuesto por el sector del expresidente José Mujica se aumentan las penas para los delitos como estafas a las empresas públicas o corrupción en el Estado. Lo que en principio no tendría cambios es el delito de abuso de funciones, contenido en el artículo 162 del Código Penal. La iniciativa es cuestionada a nivel político, por entenderse que es demasiado amplia, pero no está en los planes derogarlo como planteó, por ejemplo, el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio, al entender que es un delito en el que no aplica el criterio “de que una determinada persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.



La iniciativa del MPP se presentó a nivel del Frente Amplio. “En principio, en la bancada no han contestado. El Frente tiene que dar el aval para definir a qué comisión iría”, dijo a El País el diputado del MPP Javier Umpiérrez.



La reforma del Código Penal fue clasificada por la bancada como uno de las prioridades legislativas de este año. Sin embargo, aún no está claro si darán los tiempos para aprobar un proyecto de estas características ya que cuenta con más de 100 artículos.



En la opinión personal de Umpiérrez “es muy difícil” que se apruebe, más aún en plena campaña electoral rumbo a las internas. “Siempre es bueno que esto tenga consenso y hay que ver la disponibilidad de la oposición de abordarlo. Nosotros estamos en una campaña que va de menos a más, pero ya sabemos que los partidos de la oposición se disputan muchas cosas que les exige un mayor tiempo de actividades”, concluyó el diputado del MPP.