Cristina Lustemberg: “El déficit fiscal es el mayor en 30 años, pero el país no es el mismo”

-Su sector, PAR, cumplió recientemente un año. ¿Qué balance hace?

-Nos fuimos conformando como un sector que teníamos un 70% de compañeros sin experiencia sectorial y 30% de otras filiaciones. Sabemos que hay muchos sectores dentro del Frente Amplio, pero había espacio para aportar.

-¿Cuál es la ideología?

-Nos conformamos como un espacio de izquierda, paritario, diverso y feminista. Defendemos muchísimo a los gobiernos del Frente y lo que más nos une es todo lo que queda por hacer (...) Nosotros no nos conformamos con los logros, sabemos que hay mucho por hacer, para corregir, y desde ahí es que queremos fortalecer las reformas estructurales. Estamos haciendo una intensa campaña, saliendo a recorrer. Hoy, hay un descreimiento hacia el sistema político, eso lo he notado muchísimo.

-¿A qué se debe?

-A una coyuntura nacional, pero mundial (...) Creo mucho en el sistema político, porque un país que descree es un país que fragiliza la democracia. Hoy tenemos que transmitir a los políticos tener autocrítica, porque no tenerla ha llevado a que la gente tenga tanto descreimiento. Por eso la importancia de votar en las elecciones internas: la gente decide qué políticos, qué partido y qué programa quiere. Un partido se gobierna con una concepción ideológica y eso es lo que defiendo, podremos tener dificultades, pero nunca hemos crecido tanto.

-El país creció 16 años, pero el déficit está en 4,8% del PBI

-El déficit fiscal es alto, el más alto en los últimos 30 años, pero Uruguay no es el mismo que en los últimos 30 años. En estos 15 años hubo un crecimiento acumulado como nunca, reformas estructurales importantísimas que hicieron que distribuyéramos.

-Los economistas dicen que el déficit es insostenible y que se deberían estar tomando medidas de ajuste.

-Creo que sí que hay que tomar medidas. El ministro (Danilo) Astori dijo que hay que tomar medidas y mejorar la calidad del gasto (...) Lo que no podemos dudar es de la estabilidad macroeconómica, pero para este gobierno y el que viene hay cosas por hacer para frenar el déficit.

-¿Qué cosas?

-Ser más eficientes en el gasto. Tenemos que rever la seguridad social. Hoy los actores del sistema político estamos hablando que hay que rever.

-¿Hay que aumentar la edad jubilatoria?

-Esto requiere un acuerdo multipartidario, hay que rever el sistema, no solo es aumentar la edad jubilatoria. Si implica la edad o no, lo dirá el equipo de expertos (...) El Uruguay tiene que reformar el Estado para que se adecue al contexto que vivimos hoy.

-El programa del FA plantea estudiar una suba de los impuestos. ¿Está de acuerdo?

-Creo que no es reformar el sistema impositivo fuera de toda la revisión que hay que hacer en el tema del Estado. No es una medida sola. Precisamos que las empresas inviertan porque se necesita trabajo, no hay mejor política social que la que se logra a través del trabajo. No es un ajuste fiscal aislado, es una reforma que tenemos que adaptar al Uruguay de hoy (...) Se trata de adaptar y ver qué cosas hay que cambiar porque ya no se adaptan al mundo de hoy.

-¿A qué se refiere?

-Una es la fragmentación que tiene el Estado. El Uruguay tiene una deuda histórica con los niños y las familias. La crianza tiene que ser una política de Estado, por eso propusimos la ley de primera infancia que está a estudio del Parlamento. A nosotros nos gustaría que en un año electoral, nuestro sistema político legisle para los más débiles que no votan.

-¿Qué cambiaría si se aprueba esta ley?

-Lo que se hace es garantizar que el 100% de niños y sus familias tengan todas las prestaciones para fortalecer la crianza de los niños. Un niño que tenga un trastorno del espectro autista o grave del desarrollo o alguna alteración se le tiene que garantizar el 100% del tratamiento. No llega a ser un cuarto lo que invertimos en niños y adolescentes de lo que invertimos en adultos y después los culpabilizamos.

-Sistemáticamente el MSP se niega a brindar medicamentos caros y eso lleva a recurrir a la Justicia. ¿No es injusto?

-Injusto es lo que vivíamos antes del año 2005, cuando las prestaciones de los medicamentos de alto precio no estaban dentro de las canastas de prestaciones, donde había un sistema de salud fragmentado. Cuando yo atendía como pediatra cada vez que iba a desnudar a un recién nacido, en un día de frío como hoy, lo tenía que pensar y hoy el cen- tro de salud de Jardines del Hipódromo tiene una infraestructura de mucha calidad (...) Hoy tenemos dificultades sí, porque la industria del medicamento no es de alto costo es de alto precio. Cuando fui subsecretaria se empezaron a negociar medicamentos de US$ 80.000 que hoy se compran a US$ 8. ¿Qué nivel de lucro hay en una industria?, que hoy también la necesitamos. Esto requiere mucha sensibilidad siempre y por eso creo necesarios los acuerdos con los laboratorios cuando hay evidencia científica.

-El precandidato Juan Sartori prometió medicamentos gratis para jubilados. ¿Es posible?

-La mayoría de la medicación para los usuarios de ASSE es totalmente gratuita. Si algo uno no puede hacer en política es demagogia, por más que lo hace la mayoría.

-Aumentó 20% la cifra de las personas que viven en la calle. ¿Cómo se explica esto en un gobierno que distribuyó la riqueza como se dice?

-Que se ha distribuido la riqueza, se ha distribuido y mejor que nunca. Ahora creo que nos tienen que desafiar esas 2.038 personas que hoy viven en situación de calle. Requiere que tengamos niveles de autocrítica (...) Uruguay ha aumentado 100% la población carcelaria y ha mejorado la capacitación del personal, pero hoy hay cárceles que son para 200 personas y viven 600. Cuando una persona sale de pagar su pena se va con $ 100 en el bolsillo para su reintegro a la sociedad. Eso nos tiene que preocupar.

-¿Hay una medida puntual para revertir el aumento de personas en calle?

-No se trata de una medida puntual, hay que ir por muchas cosas a la vez. Eso es un error del Uruguay. Sin sostener a la familia no se puede, viven en un rancho en dos metros, donde hay situación de violencia instalada. Esa niña tiene más posibilidades de quedar embarazada en su adolescencia. ¿Quién quiere contratar en su empresa a un liberado? Muy pocas.

-¿Se resuelve todo con las transferencias económicas?

-No, las transferencias son una parte (...) Nadie vive de las transferencias monetarias, son muy pocas. Eso de decir que se vive de las transferencias monetarias es algo que hay que cambiar en nuestra cabeza vinculada a la convivencia y a la empatía. Los países desarrollados invierten mucha plata en las personas que tienen desigualdad. A las transferencias monetarias hay que acompañarlas de educación, trabajo, vivienda y salud mental. Por eso no es una sola medida.

-¿Quién es el responsable de que estén tantas personas en situación de calle?

-El responsable somos todos. El Estado, el gobierno y los ciudadanos que tenemos que cambiar nuestra lógica y nuestro abordaje de las políticas sociales en todas sus maneras. Tenemos que ir hacia un Estado menos fragmentado. Quizás ante una situación de calle no es lo adecuado que los niños vayan con la mamá y su papá vaya a otro refugio. Esa es la lógica que hay que cambiar. Para la solución estructural a mí me gustaría que las cárceles no estén llenas de jóvenes sin terminar el sistema educativo y con consumo problemático de sustancias.

-Se define como feminista. ¿Por qué no apoya a la única candidata mujer dentro del Frente Amplio?

-Apoyamos a Daniel Martínez porque es una figura de renovación, porque trabaja en equipo, porque promueve la participación de las mujeres no solo en lo discursivo. Ser feminista no es solo apoyar a una mujer en la fórmula.