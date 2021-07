"Queremos dar una batalla frontal al crimen organizado", dijo ministro Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, enfatizó en la mañana de este jueves en la importancia de los allanamientos nocturnos y dijo que son una herramienta "fundamental" para "dar una batalla frontal al crimen organizado".

“Nosotros seguimos insistiendo con la posibilidad de tener el allanamiento nocturno, que para nosotros es fundamental. No solamente para combatir las bocas. Puede pasar la incongruencia de que mañana nosotros no podamos entrar a una casa en donde sabemos que puede haber hasta un crimen. Y no podemos entrar porque no tenemos la posibilidad ni siquiera con orden del juez de poder ingresar a la casa de noche", enfatizó el secretario de Estado.

El ministro habló sobre este tema en el acto de asunción del nuevo jefe de Policía de Lavalleja, Jorge Khazzakam, quien llegó para reemplazar a la exjefa Blanca Olivera, quien días atrás decidió renunciar a su puesto alegando a motivos personales.



Heber se refirió a la situación que se vive en el departamento y dijo que "Lavalleja es un punto clave de ingreso o tránsito de mucho pasaje de droga, lamentablemente".



"El cierre de "las bocas de pasta base (...) ha sido un éxito de esta administración", dijo sobre la gestión del fallecido ministro Jorge Larrañaga, y aseguró: "Nosotros la vamos a continuar".



Además, Heber sostuvo que este combate "no es solamente el cierre de bocas de pasta base; el cerrar las bocas de pasta base implica tener menos delitos, porque el hurto y la rapiña son monedas de cambio para conseguir droga”.



Hay que hacer una "batalla frontal al gran narcotraficante”, pero también al “micronarcotraficante”, que es el que “ocasiona a veces más daño social”, aseveró.



Sobre si existe voluntad política de permitir los allanamientos nocturnos en el país, el ministro dijo que están esperando “que terminen otros procesos” y que “calmen un poco las aguas”, para poder hablar con cada una de las bancadas.