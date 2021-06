Heber sobre allanamientos nocturnos: "Nosotros queremos insistir en esto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que hay un “tema pendiente” con respecto a los allanamientos nocturnos: “Nosotros queremos insistir en esto”, durante una conferencia de prensa realizada este jueves tras un encuentro con el fiscal de Corte Jorge Díaz.

“Tenemos un tema pendiente que – no quiero incluir al fiscal – pero que sí a nosotros nos preocupa y es el tema de los allanamientos nocturnos. Esto fue planteado en una etapa plebiscitaria, que no tuvo los votos necesarios para que se pudiera cambiar en la Constitución de la República”, recordó el ministro.



Señaló, además, que en los lugares donde se produce o hay venta de droga, no son considerados "hogares", en referencia al artículo 11 de la Constitución.



“El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de juez componente, por escrito y en los casos determinados por la ley”, establece el artículo.

En ese sentido, Heber sostuvo que esas son “casas”, pero no son “hogares”; “Lo tenemos en la Constitución, pero podemos buscar alguna fórmula para poder darle más armas a la Policía para combatir el delito”, aseguró.



“Nosotros queremos insistir en esto; somos de los pocos países en el mundo en el que la Policía – con orden del juez, conocimiento del fiscal y las garantías del caso – no puede ingresar en forma nocturna a lugares en donde se vende droga y delinquen. Vamos a buscar la forma de buscar una interpretación a esto”.

Díaz y Heber se reunieron este jueves en Fiscalía de la Nación y, además, dialogaron sobre la situación de las cárceles y el trabajo en conjunto entre la Policía y la Fiscalía en la persecución criminal.



“La Policía y la Fiscalía son el mismo lado de una moneda, ya ni siquiera dos lados de una misma moneda. La Policía es auxiliar de la Fiscalía y tenemos que trabajar mancomunadamente y coordinadamente, y creo que se está haciendo una gran labor”, expresó.