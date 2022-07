Productores de leche tras reunión con Lacalle: "Estamos cansados de la conflictividad permanente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió este miércoles en Torre Ejecutiva a la Asociación de Productores de Leche (ANPL) y a gremiales lecheras de varios departamentos en el marco del conflicto del sector lácteo. Según la ANPL, el mandatario “se mostró en concordancia con lo planteado por los productores” y “se pronunció a favor de firmar una cláusula de paz”.

En declaraciones recogidas por la ANPL, su presidente, Leandro Galarraga, manifestó que “una cláusula de paz con Conaprole es imprescindible”. “Los productores estamos cansados de la conflictividad permanente y no podemos trabajar así", sostuvo.

Hoy sobre las 16hs, integrantes de #ANPL y gremiales lecheras de varios departamentos fueron recibidos por el Presidente @LuisLacallePou, quien se mostró en concordancia con lo planteado por los productores. En ese sentido, se pronunció a favor de firmar una cláusula de paz 👇🏽 pic.twitter.com/6sNSSayTqJ — ANPL (@anpl_uy) July 6, 2022

“Llegamos a una instancia en la cual pareciera que hubiera una intencionalidad de continuar con la conflictividad permanente”, dijo Galarraga en rueda de prensa tras el encuentro con Lacalle Pou. “Llegamos a un punto que realmente no podemos trabajar más así”, agregó.



“Presidencia, al igual que el Ministerio de Trabajo entiende la situación, nos brindó su apoyo y creemos que eso es muy bueno, pero apelamos a que se apele a una pronta solución para poder llegar a firmar este convenio salarial”, sostuvo.



“Tenemos una conflictividad permanente en la industria cuando sabemos que los funcionarios cuentan con muy buenas condiciones de trabajo y cabe resaltar que los trabajadores de la industria láctea reciben muy buenos salarios, tres o cuatro salarios mínimos, con excelentes condiciones de trabajo, con cero rotación, nadie se va de la industria por un trabajo mejor”, concluyó.



El conflicto laboral en el sector lácteo se extiende en el tiempo. En junio, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) comunicó que tras “18 meses de pérdida salarial, seis meses de Consejo de Salarios vencidos y sin fecha de próxima instancia de consejo de salario”, resolvió profundizar las medidas de protesta contra la industria.



Además, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) paró el pasado viernes por el despido de una trabajadora. Desde la FTIL anunciaron que, en caso de no revertirse el despido, el sindicato sumará horas de paro al paro general del jueves 7 de julio.



El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se refirió días atrás al conflicto. “El sindicato iba a recibir en un acuerdo salarial la recuperación completa de su poder adquisitivo en un plazo bastante breve y en un convenio a cuatro años. Lo que pasa es que no quiere firmar una cláusula de paz. No quiere firmar nada que le impida mañana volver a hacer conflicto por lo que se le cante”, sostuvo entonces.