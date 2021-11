Prevén que lleguen aun más turistas a las finales en el Centenario y refuerzan controles sanitarios y de seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La disputa en Montevideo de las finales de las copas Sudamericana y Libertadores producirá en los próximos 10 días el arribo de una avalancha de brasileños, con el grueso de los ingresos desde el próximo miércoles y con picos previstos para jueves y viernes en la previa del partido del sábado 27 entre Flamengo y Palmeiras.

En total, el gobierno estima que ingresarán unos 60 mil visitantes, una cifra que puede incluso aumentar por dos factores. Por un lado, la habilitación de un aforo del 100% para el Estadio Centenario. Y por otro, el permiso concedido días atrás por autoridades brasileñas para que puedan ingresar pasajeros en ómnibus internacionales por la frontera seca, algo que estaba cortado por la pandemia.



El flujo de los hinchas de Flamengo y Palmeiras se irá incrementando desde el miércoles y el jueves está previsto que ingresen por el Aeropuerto de Carrasco unas 7.000 personas, dijeron a El País fuentes del gobierno y de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Además, los organizadores esperan que el domingo 28, posterior a la final de la Libertadores, sean hasta unas 11 mil personas las que se vayan en avión.

En un día normal el aeropuerto moviliza unos 1.000 pasajeros. Ante eso, además de la seguridad, reforzarán los puestos de Migraciones y de control sanitario, así como la cantidad de funcionarios de la terminal aérea.



“Hay una coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y también la AUF. Estamos trabajando en varios operativos: uno que tiene que ver con control, entradas, ingreso, y otro tiene que ver con el tema migraciones con un refuerzo por una sobrecarga importante”, dijo ayer en conferencia de prensa el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado. “El Aeropuerto de Carrasco algunos días va a manejar más de 10 mil pasajeros. Están todas las contingencias dadas de coordinación, de refuerzos”, agregó.

Las autoridades recomiendan llegar al aeropuerto con hasta cinco horas de anticipación debido al excepcional flujo de pasajeros, dijeron fuentes del Ministerio de Turismo. A su vez, esperan que los comerciantes dispongan un mayor abastecimiento de productos tanto en las inmediaciones del estadio como en el camino a la terminal aérea.



Además de los vuelos regulares habrá unos 110 vuelos charter en el Aeropuerto de Carrasco, que sumarán 220 movimientos entre arribos y partidas, dijeron fuentes de la terminal aérea. También se prevén unos 200 ómnibus. Según datos que maneja el Ministerio de Turismo, el 90% de los ingresos serán de brasileños. En tanto, el 20% se quedará dos días después de la final para recorrer la costa uruguaya, dijeron fuentes de esa cartera.

“Se estima un gasto por visitante de unos US$ 500, por lo tanto estamos esperando un movimiento de alrededor de US$ 30 millones en esos días”, dijo ayer en conferencia de prensa el ministro de Turismo Tabaré Viera.



El subsecretario de esa cartera, Remo Monzeglio, destacó en diálogo con El País la habilitación cursada el pasado fin de semana por el gobierno brasileño para el ingreso de turistas por vía terrestre y señaló que eso puede incrementar incluso hasta último momento la llegada de más personas. Solo con los 200 ómnibus previstos de momento arribarán 8.000 pasajeros, aunque la ampliación del aforo podría incrementar la llegada. También es esperado el arribo de personas sin entrada.



“Tenemos por delante un hecho histórico. Eso tiene un impacto impresionante y además, con la decisión tomada días atrás por el gobierno brasileño que autorizó los buses de turismo desde Brasil para llegar a Uruguay, eso aumenta el caudal de gente que va a venir. Y ahí sí creemos que va a haber adicionalmente un público que si no hubiera estado abierta la frontera terrestre probablemente no habría llegado”, dijo Monzeglio. “Esto habilita a un sector de hinchas de poder adquisitivo medio que es diferente al que tenía que venir en avión”, agregó.

Hasta ayer, las entradas disponibles para la final de la Libertadores estaban agotadas. El encuentro fue anunciado en primera instancia para jugarse con 75% del aforo pero el Ministerio de Salud Pública lo habilitó ahora al 100% con la totalidad de asistentes vacunados para este y otros partidos al aire libre. Así, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que tenía incluso listas de espera para acceder al nuevo remanente de boletos.

El presidente Luis Lacalle Pou valoró en Dolores el arribo de hinchas como “una inyección importante para el turismo del país”. “Están todos los hoteles de Montevideo y Canelones tomados, algunos de Maldonado y de Colonia”, agregó.



La expectativa es menor para la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Paranaense y Bragantino, para la que se esperan unas 20 mil personas en el estadio. También se disputará el sábado 26 la final de la Libertadores femenina.

Además del montaje el día del partido de un operativo de seguridad similar al de un clásico, con unos 1.500 efectivos, la Policía reforzará la seguridad en el aeropuerto y sus inmediaciones para evitar los cruces de hinchadas así como en distintos puntos de la ciudad. En total serán utilizados unos 4.000 efectivos para todo el evento.