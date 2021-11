¿Pueden dispararse los casos de COVID-19 por la llegada de turistas para las finales de la Libertadores y Sudamericana?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los hinchas de Red Bull Bragantino, Athletico Paranaense, Flamengo y Palmeiras llegarán a Uruguay a partir del fin de semana que viene para presenciar las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores en el Estadio Centenario. Los espectáculos deportivos, además de provocar beneficios comerciales y turísticos, probablemente tengan algún impacto en el escenario sanitario uruguayo referido a la pandemia del COVID-19. De todas maneras, todos los expertos consultados por El País estuvieron de acuerdo en que el público brasileño “no moverá la aguja” en materia sanitaria y en que los partidos no significan una amenaza en este sentido.

Se estima que arriben cerca de 60.000 fanáticos y por eso la expectativa es grande. A partir de esto, tres ediles del Partido Nacional solicitaron este viernes a la Junta Departamental de Montevideo que haya una extensión en el horario de cierre de bares y restaurantes y esto pase a ocurrir a las 3:30 de la mañana. “Es un excelente momento para permitir a los establecimientos gastronómicos la posibilidad de trabajar más horas, brindar más y mejores servicios al turista y recuperarse del impacto del COVID-19”, establece la nota presentada por los ediles.



Sin embargo, desde lo sanitario, los científicos creen que es necesario salvaguardar los protocolos que hoy tiene Uruguay para evitar una marcha atrás.



Las personas que llegarán a Uruguay tienen una particularidad en su “epidemiología regional” y es que todas vienen del mismo país, por lo tanto, hay algunas variables que son “esperables”, según dijo a El País el infectólogo Eduardo Savio.

“Allí (en Brasil) la mayoría de las personas se vacunó con Coronavac, como sucedió aquí, y hay que estar atentos porque no sabemos hace cuánto dieron las dosis. Además, en Brasil no se dan refuerzos de vacunación, entonces es posible que la inmunidad que traigan no sea la mejor”, explicó Savio. De todas maneras, según el infectólogo, “aunque se podría crear una situación puntual de inestabilidad por el ingreso masivo”, sería “muy raro” que los casos “se dispararan demasiado”, porque “nuestro país está muy contenido gracias a la buena vacunación”.



En el mismo sentido, el virólogo Santiago Mirazo dijo a El País que “afortunadamente” Uruguay puede ser anfitrión de este tipo de eventos y agregó: “Esto tiene una sola razón y es la vacunación. Sin la gran cobertura que alcanzamos sería impensable recibir a tanta gente este año, ni el siguiente, ni tampoco en 2023 probablemente”.

Según Mirazo, el posible ingreso de variantes del virus a causa de los turistas brasileños “no preocupa porque tanto Brasil como Uruguay tienen dominancia de la variante Delta y algo de p.1”. Por lo tanto, el virólogo explicó que los países “tienen escenarios muy parecidos a nivel epidemiológico y en el horizonte cercano tampoco hay otra (variante) que le compita a la Delta en transmisibilidad”.

Mirazo subrayó: “La posibilidad del aumento de casos es sobre todo por las interacciones, los festejos después de los partidos y el cumplimiento de protocolos que no siempre se da al pie de la letra. Igualmente, esto no va a mover la aguja”.



Los test PCR.

Para ingresar al Uruguay es necesario, además de contar con el esquema de vacunación completo, un test PCR negativo realizado dentro de las 72 horas previas al ingreso. Además, las personas que se quedan por varios días en Uruguay están exigidas a realizarse una segunda prueba PCR a la semana de la realizada para ingresar.



El problema está en cómo regular que los extranjeros se realicen esa prueba. Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) dijeron que hay “controles aleatorios”, pero, en los hechos, son muchos los turistas que no se la hacen. A partir de esto, este jueves la Intendencia de Rocha y la Corporación Rochense de Turismo propusieron al ministro de Turismo, Tabaré Viera, que estos test se comiencen a subsidiar en un 50%. “Entendemos que hay una gran dificultad con el PCR de los siete días, con los costos increíbles que tiene en Uruguay”, dijo a 970 Noticias (Radio Universal), Federico Zerbino, director de Turismo de Rocha.



El jerarca indicó que los precios uruguayos no condicen con los que se manejan en la región. “Por eso estamos haciendo una campaña para colaborar con el PCR de los extranjeros, poniendo US$ 25 por persona”, detalló. Zerbino indicó que la solicitud a la cartera es que se pueda subsidiar el otro 50% que completaría el subsidio total para los hisopados.

Test PCR. Foto: Estefanía Leal.

Consultado por El País, el director científico de la empresa Atgen, Andrés Abin, dijo que no hubo conversaciones en ese sentido entre la empresa y el gobierno, pero sostuvo: “Nosotros estaríamos para colaborar desde nuestro rol en la medida de la posible”. Según Abin, los precios del hisopado varían según el convenio con el prestador de salud o el lugar en donde se hace el test.



Atgen es el único laboratorio que tiene un puesto de hisopados en el Aeropuerto de Carrasco y Abin dijo que de cara al ingreso de brasileños con motivo de las finales de fútbol, la empresa está “reforzando su capacidad” allí “para los test del retorno”.

“Hay incertidumbre sobre qué cantidad de gente vendrá y tampoco sabemos si van a estar suficiente tiempo en Uruguay como para necesitar otro PCR para volver a Brasil, porque si vienen por uno o dos días podrían cumplir con los plazos y volver con el mismo”, explicó.