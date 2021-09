"Se pretende paralizar al gobierno", dijo Sanguinetti sobre campaña contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio María Sanguinetti, expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, encabezó este viernes de noche un evento con referentes de su partido con el objetivo de destacar la importancia de mantener la Ley de Urgente Consideración (LUC). Sobre la campaña del Frente Amplio y el Pit-Cnt, que buscan derogar 135 artículos, aseguró: "En el fondo, lo que se pretende es paralizar al gobierno".

En una conferencia vía Zoom planteó que con la redacción de la LUC la ciudadanía "ganó en derechos, libertades, tranquilidades". "Pensemos a la inversa, lo que perderíamos en la hipótesis de que se produjera esta derogación", dijo.

Sobre el último punto, graficó: "En materia de educación es impedir para siempre el cambio. Las corporaciones gremiales en el Uruguay desgraciadamente han sido un factor de retroceso". Recordó las disputas que se generaron "a lo largo" de su segundo mandato cuando impulsó una serie de reformas educativas.



En tanto, proyectó el impacto que puede generar si se derogan los artículos referidos a la seguridad pública. "Imagino el desaliento, la caída anímica que se produce en una Policía que hoy está en la calle, está presente, que empieza a tener resultados".



Y valoró: "Hoy ya se logró algo muy importante, se paró la escalada del delito" que, consideró, "venía creciendo y creciendo".



"Ir hacia atrás, retroceder en esto, creo que es dramático", manifestó el histórico dirigente colorado, quien recordó su última publicación en el "Correo de los Viernes", donde advirtió: "Votar el 'No' va a ser un mandato cívico tan claro como el de 1980".



"En aquél momento era la libertad, pero hoy también es la libertad porque si no cambiamos la educación, es condenar a una generación a la cual ya hoy la tenemos comprometida, porque esa mitad de muchachos que no terminan Secundaria no van a ser empleables en los próximos 10 años. Eso es lo que está en juego", destacó.



Con esta campaña se busca "preservar al país, a caminar, a no paralizarnos, porque en el fondo lo que se pretende es paralizar al gobierno", lanzó.



El expresidente también se refirió a la ausencia de debate previo. "Como en la campaña de recolección de firmas no hubo debate -quizás fue responsabilidad de todos nosotros no haberlo hecho-, ahora tiene que haber información por encima de todo", dijo en referencia al primer encuentro con referentes colorados.



El ministro de Turismo, Tabaré Viera, participó del encuentro y aseguró que la acción del Pit-Cnt y el Frente Amplio "es una campaña política contra el gobierno, y no va contra el fondo de una ley", la cual calificó de "excelente" e "importantísima".



"Sienta bases jurídicas para las grandes reformas por las que la ciudadanía optó por el cambio de gobierno. Para poder cumplir con nuestras propuestas, por nuestro Compromiso con el país, que es la base programática que funda la coalición de gobierno, necesitamos estos instrumentos legales. No son casualidad, no son inventos", defendió.

Destacó, además, los capítulos de la LUC sobre educación. "Derogarlos significaría retroceder en un punto que es fundamental en cualquier tipo de reforma educativa, que es la gobernanza", dijo.



"El Codicen está representado mayoritariamente y definitivamente por aquellos que la ciudadanía eligió para gobernar, que al final no podían gobernar. Era imposible hacer un cambio", dijo apuntando a los sindicatos de la educación.



Por su parte, la dirigente del sector Batllistas Elena Grauert, secretaria general de Antel, remarcó que la LUC es una ley que fue "absolutamente publicitada y discutida por todos lados; incluso se sabía del proyecto antes de presentarse al Parlamento".



"Los que están en contra de la LUC no están defendiendo al ciudadano, ni al individuo, ni a las libertades, y lo han hecho durante todo su gobierno. Lo que han defendido son las corporaciones", dijo, y nombró a Fenapes y al Pit-Cnt.



En tanto, el senador colorado Germán Coutinho repasó los artículos que se buscan derogar, y destacó: "Esto no es Frente Amplio y Pit-Cnt contra los cinco partidos de la coalición, es contra las fuerzas vivas de nuestra sociedad que tienen que salir también a manifestarse y a decir que esto está bien, y decir sin ningún complejo 'esto no se puede tocar', porque lo que está bien no se tiene que tocar".

"La LUC tiene ya un año y la seguridad mejoró y seguirá mejorando. Lo otro es volver atrás, volver a las nueve interpelaciones a (Eduardo) Bonomi, en donde nada cambió y todo empeoró", remarcó Coutinho.



"Luego de 15 años de una suba sostenida en todos los delitos, hemos tenido la posibilidad por primera vez de cortar la tendencia creciente, y esto fue posible por esta Ley de Urgente Consideración", aseguró.



Coutinho también planteó que la LUC es la "gran herramienta para el sicariato, los ajustes de cuentas, para las bandas narcotraficantes; todos aspectos en la sociedad uruguaya que aparecieron en los gobiernos del Frente Amplio".