Orsi: decir que derogar artículos de LUC "es volver a Bonomi" es "subestimar la inteligencia de la gente”

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo esta semana que la Ley de Urgente Consideración (LUC) “es una buena ley” y que desde el oficialismo la van a defender para no “retroceder a Bonomi". Consultado sobre estos dichos, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, respondió que "decir que derogar estos artículos -que no es derogar la LUC- es volver a Bonomi, es subestimar la inteligencia de la gente”.

“Todos sabemos que esto es más complejo y no tiene nada que ver con Bonomi", agregó Orsi y consideró “poco serio” ese argumento. “Es llevar la discusión a un nivel de simpleza", señaló.



Para el jefe comunal canario el referéndum contra la LUC no será una votación a favor o en contra del gobierno, aunque reconoció que algunos votantes se podrán mover "un poco por simpatía".



Entrevistado en el programa Quien es Quien (Diamante FM), Orsi destacó un punto que considera central de la iniciativa contra los 135 artículos de esta norma. "Lo que celebro de las firmas es la negativa y la disconformidad con un estilo de manejo de las cosas del país. Es inédito que en una LUC aparezcan tantos temas entreverados (...). Eso es intentar llevarse puesto al Parlamento, porque no le das tiempo a discutir cada asunto. Es un estilo de manejo de la cosa pública demasiado vertical para mi gusto", sostuvo.

Dinamita, grieta y puentes en la política uruguaya

Por otra parte, consultado sobre el cambio de postura del Partido Nacional ante la votación del fideicomiso para obras en la Junta Departamental de Canelones, que desató una fuerte polémica en el ámbito político, recordó que había un acuerdo y que se rompió. "Dinamitar un acuerdo es la cosa más imperdonable", enfatizó.



Consultado sobre si en Uruguay hay grieta, el intendente afirmó: "Hay una tendencia a blanco y negro que me duele, y tenemos que militar para que eso no sea así, encontrar los grises".



Pese a ello, para Orsi sigue habiendo "puentes" en la política uruguaya, aunque criticó que el presidente Lacalle Pou se reuniera con Ricardo Ehrlich como coordinador del Frente Amplio, pero no recibiera a Javier Miranda, anterior presidente de la fuerza política. "Eso es dinamitar un puente, yo no le elijo al otro quién es la autoridad", sostuvo.