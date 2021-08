Delgado defendió avances en seguridad gracias a la LUC: "No queremos retroceder a Bonomi"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, respaldó este lunes de noche la Ley de Urgente Consideración (LUC), apuntó contra la campaña para derogar 135 artículos y enfatizó que "esta ley ya tuvo sus efectos", sobre todo en materia de seguridad pública.

Durante un acto de la lista 404 del Partido Nacional, Delgado consideró que este es un momento de "empezar de vuelta a aceitar la maquinaria (...) de militar" para defender la LUC, que calificó de "cimiento fundamental de muchas transformaciones", ante la campaña que encabeza el Frente Amplio y el Pit-Cnt de derogar artículos. "Si es una buena ley vamos a defenderla, porque no queremos retroceder a Bonomi", expresó.

Para ello adelantó que habrán "muchas reuniones" en todo el país, "explicando, no debatiendo, porque entendemos que esta es una buena ley". "Si está bien, no lo cambies. Si está bien, no retrocedas. Si está bien, no vuelvas atrás", puntualizó.



"Como es una ley que ya tuvo sus efectos, no tenemos que salir a demostrar nada. La gente ya lo está viviendo en carne propia, es una buena ley", dijo Delgado.



El jerarca de gobierno planteó esto al señalar que es "probable" que se lleguen a las firmas para impulsar un referéndum en marzo que, entiende, "lo van a querer hacer contra el gobierno, no contra la LUC". Por eso dijo que se "empezaron a discutir algunos artículos y juntaron firmas, muchas falseando la realidad o enancados en la desinformación", lanzó.



"Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, una vez más, que es decirle a la gente que no retroceda por varias razones", destacó micrófono en mano, en una instancia que se transmitió online por las redes sociales del sector blanco.



"Todos los artículos que están en la Ley de Urgente Consideración, que salieron por unanimidad y estos que se impugnan ya la gente los apoyó, los aprobó. Estaban en el Compromiso por el país, el plan de gobierno que presentó la coalición de gobierno. O sea, la gente dijo 'vamos por acá', 'cambiamos y vamos por acá, este es el programa'", subrayó.



Delgado, además, manifestó que la "principal" prioridad del gobierno es la seguridad sanitaria y "después es la seguridad pública". "Si se deroga la ley se genera sobretodo incertidumbre, mucha incertidumbre. Si las firmas están, ¿qué pasa en materia de seguridad?, ¿volvemos para atrás?, ¿la Policía se retrae?", dijo.



"Nosotros tenemos que decir que esta ley ya tuvo sus efectos. El primero de ellos, el más importante es en materia de seguridad. Es una ley que respalda a la Policía, la legítima defensa, que aumenta las penas para determinados delitos graves, que da inexcarcelabilidad al delito de secuestro, violación, asesinato, que permite mantener el registro de menores (infractores), que protege al uniformado con seguridad jurídica, que te permite pedir la cédula, registrar, todas cosas que a la Policía le faltaban", destacó Delgado.



"Vamos a decir esto bien clarito: en pocos meses esta ley fue solucionando temas que tenían por lo menos 15 años de falta de soluciones en materia de seguridad. Por algo desde el 1° de marzo a la fecha hay un 20% menos de homicidios, 12% menos de rapiñas, casi un 20% menos de hurtos, menos violencia doméstica, menos abigeato. Esos son efectos tangibles para la gente", manifestó el jerarca.



"No quiero volver a las etapas donde durante 15 años se intentaba resolver la seguridad y los delitos todos los años aumentaban", apuntó en referencia a la gestión del Frente Amplio en la materia.



"Vamos camino de vuelta a retroceder y volver a lo que fue la gestión Frente Amplio, o vamos a dar un paso adelante, a tratar de recuperar aquellos valores que durante tanto tiempo reclamamos y que la gente nos dio la responsabilidad de cambiarlos", finalizó Delgado.