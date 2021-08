Presidente de Ancap: "La ocupación es ilegal y tiene que echarse para atrás"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, expresó que la ocupación del edificio central de Ancap que tiene lugar por estas horas "es ilegal", debido a que rige un decreto que prohíbe este tipo de medidas en dependencias públicas.

"Hay una serie de funcionarios que están deseando entrar y no pueden", dijo el jerarca al programa Desayunos Informales (Canal 12) y explicó que él se encuentra en el edificio porque llegó muy temprano para evitar quedarse afuera, ya que los manifestantes no permiten la entrada de trabajadores.



El presidente de Ancap dijo que si bien "es una actividad sindical que puede ser lógica", considera que "han transgredido un límite de lo legal" y que por tanto "hay que frenarlo".



"Una cosa es una movilización sindical legítima y otra cosa es la ocupación. Nosotros entendemos que la ocupación es ilegal y tiene que echarse para atrás. Una manifestación pública en el ejercicio del derecho que tiene todo ciudadanos a expresarse libremente es totalmente legítima", indicó.



Stipanicic recordó que además de la movilización también hay un paro de actividades decretado por el sindicato de Ancap, lo que genera "afectación en algunos suministros, desde La Teja especialmente", dijo. "Ayer estábamos en una reunión con distribuidoras que mostraban su preocupación del suministro a buques y aviones", agregó.



De todas maneras, el jerarca explicó que tanto la movilización como el paro "son actividades legítimas", mientras que "la ocupación no".

Desde las 06:30 de este jueves, el sindicato de trabajadores de Ancap ocupa el edificio central de Ancap, ubicado en Libertador y Cerro Largo en protesta por "el cierre de Alur Belén y de Alur Capurro”, dijo el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez a El País.



"Dejaron en la calle a 40 familias y la única solución que dan es que algunos vayan a trabajar a Bella Unión y para otros les dan un dinero que lo único que hace es tapar algún agujero ahora, de alguna deuda que tengan los compañeros, pero que en poco tiempo ya terminan en la calle, sin dinero y sin trabajo", sostuvo Rodríguez.



El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a El País por su parte que los funcionarios del Ministerio de Trabajo ya presentaron una intimación a los trabajadores para que desocupen el edificio. Además explicó que ahora se les está dando un tiempo para que tomen la decisión de parar la ocupación o continuar.