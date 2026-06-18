Presidenta de organización mundial de empresarios cristianos dice que estos deben buscar el bien común

Sigrid Marz, presidente de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (Uniapac), realizó una gira regional y estuvo en Uruguay con la filial local de la organización, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.

En conversación con El País enfatizó que debe entenderse que el lucro es legítimo y necesario. Y que es preciso aplicar al mundo de los negocios la búsqueda del bien común.

-¿ Cuál debe ser el rol de los empresarios cristianos?

-El rol de los empresarios cristianos está bien resumido en el documento “Vocación del líder empresarial”. Tiene 15 años, pero es muy relevante. Ahí se plantea que tenemos que generar buenos bienes, buenos empleos y buena riqueza. Y define lo que es bueno como aquello que es bueno para la humanidad. El papa León XIV tiene muchas esperanzas puestas en las empresas. Dice que son el espacio social más relevante para la solución de los problemas. Entiende que las empresas tienen muchas soluciones y la capacidad de crear otras. El papa Benedicto XVI decía que en la empresa, algún bien, algún servicio, tenía que ser “free of charge” (gratis) y que no alcanza con las buenas intenciones. Y el trabajo tiene que ser un medio para el desarrollo del ser humano. Y hay que traer de vuelta el amor a las empresas. Liderar es asumir una responsabilidad con las personas, con las empresas y con la sociedad. Es una vocación noble, que debe estar al servicio de la persona. -

Sigrid Marz, presidenta de organización mundial de empresarios cristianos. Foto: O Globo GDA

¿Debe cambiar la percepción social que existe del lucro?

-Yo sueño con una sociedad en la que se felicite a los empresarios por el hecho de serlo. Ese es mi sueño personal. La ganancia es legítima y necesaria. El papa Francisco decía algo que me gusta mucho. Que había que vivir con sobria felicidad y pensar qué de lo que tenemos es necesario. Y que las empresas debían imitar a la Creación y crear cosas nuevas

-¿Qué le pareció la encíclica del papa León sobre la Inteligencia Artificial?

-La reciente encíclica sobre la Inteligencia Artificial nos plantea que hay que tener siempre delante la dignidad de las personas. Y abordar la tecnología de manera crítica. Acepta la ciencia pero plantea que debe servir a la humanidad. No dañar sino ayudar a hacer bien el trabajo. Es un delicado equilibrio. La digitalización debe servir a la humanidad toda.

-¿ Qué importancia le da al diálogo social?

-En la encíclica “Rerum Novarum”, en el siglo XIX, el papa León XIII llamó a los trabajadores a reunirse para negociar con los empleadores. Esa encíclica también explica el origen de Uniapac que está en 40 países y tiene 40.000 afiliados. Desde el comienzo fue un movimiento internacional. Primero en Europa, luego en América Latina, luego en África y más recientemente en Asia. El diálogo social es importante para el futuro de la sociedad. Por eso dialogamos con los sindicatos en la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia de las remuneraciones, sobre el futuro del empleo y sobre la seguridad. Los sindicatos, obviamente, quieren dignificar a los trabajadores. Sin duda, todavía hay muchas injusticias.