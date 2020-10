La práctica que Sanguinetti mantuvo hasta su último día en la Cámara de Senadores 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rostro fue apareciendo de a poco, primero unas pocas líneas y después algunos detalles más puntuales que terminaron formando una cara conocida. Así fue como en una hoja del Parlamento y con solo una lapicera, el expresidente de la República Julio María Sanguinetti se autorretrató durante su última sesión en la Cámara de Senadores.

Esta no es la primera vez que lo hace. Todas las personas que conocen al exmandatario saben que le gusta dibujar mientras se concentra, para mantener la mano ocupada, para poner más atención: "Es como un amansaloco", explicó Sanguinetti a El País.

"Hoy hice a Sanguinetti porque estaban hablando de Sanguinetti, son dibujitos que hago a veces. No me concentro en eso, en realidad estoy concentrado en la sesión, son cosas espontáneas no pensadas porque me va como surgiendo", expresó.

El secretario general del Partido Colorado aseguró que es una práctica que tiene desde hace muchos años y en todos lados: "Hablo por teléfono y estoy haciendo dibujitos también".

Pero sus dibujos no pasan desapercibidos, de hecho el exsecretario de bancada del Frente Amplio Velarde González recolectó varios de ellos y algunos fueron publicados en su libro titulado "El Parlamento era una fiesta".



En otras ocasiones es el mismo Sanguinetti el que decide darlos. Hace poco, contó, decidió retratar al senador blanco Gustavo Penadés y luego se lo regaló. "A veces salen bien, a veces no", dijo. "En esto no hay valor artístico ninguno. esto es otra cosa ", finalizó.

Por su parte, Mujica también se entretuvo durante algunos minutos realizando apuntes en una hoja en blanco. Ahí se podían ver, escritas a mano, algunas de las frases que más se destacaron durante su discurso como "la utopía por la igualdad en el arranque de la vida", "los humanos pasamos, las causas quedan" y la alusión que realizó a Alejandro Atchugarry, exsenador y ministro del Partido Colorado, fallecido en 2017.

La hoja estaba encabezada por una frase que repitió en más de una ocasión durante la jornada, tanto en la Cámara como en su despacho, cuando fue visitado por varios periodistas: "Tiempo de llegar y de irse".