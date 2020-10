El plan ABC, buque insignia de Carolina Cosse, prevé 2.000 contratos zafrales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta electa, Carolina Cosse, no prometió grandes obras para llegar al sillón municipal. En cambio, anunció un plan de emergencia, al que llamó ABC, de Apoyo Básico a la Ciudadanía. En el primero de los cinco ejes del plan, que es “Trabajo”, propone contratar por seis meses a 2.000 personas en 2021. El primer suplente de Cosse, el economista Mauricio Zunino, informó a El País que se les pagará $ 20.000 por mes. La medida es cuestionada por Adeom, el gremio de los funcionarios municipales.

“La diferencia mayor que tenemos es que esa no es la metodología para trabajar en la intendencia. Si son políticas de empleo, tienen que ser políticas de empleo para funcionarios municipales. No compartimos ese empleo momentáneo, por tres meses, por seis meses o por el tiempo que sea. No es una solución para las personas que hoy están sin trabajo, porque si trabajás tres meses después volvés a la situación que tenías previamente y nadie garantiza que va a modificar tu situación el hecho de haber trabajado tres meses en la intendencia”, opinó el miércoles Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, en Desayunos Informales de Canal 12.



De todas maneras, el plan estipula que el vínculo no será por tres meses sino por seis: 1.000 personas serán contratadas en el primer semestre y otras 1.000 en el segundo semestre del año próximo.

Zunino, economista del Partido Socialista, explicó que la idea es “dar empleo a aquellas poblaciones que tienen peores condiciones de empleabilidad”, bajo el argumento de que “las crisis siempre afectan al mercado de trabajo pero nunca afectan a todos por igual”, sino que “hay poblaciones con menores condiciones educativas que tienen muchísimos más problemas para reinsertarse en el mercado laboral”. Por ello, el programa está orientado a “poblaciones de baja condición educativa, en su mayoría mujeres que abandonan el sistema educativo formal para dedicarse a los cuidados”, y fundamentalmente a “aquellos que serán los últimos en reinsertarse”.

Cosse y los restantes 18 intendentes del país asumirán el jueves 26 de noviembre y la idea de la jerarca y su equipo es hacer el llamado lo antes posible y que los puestos se asignen por sorteo. Zunino explica que el eje de generación de empleos del plan ABC “no está pensado para tareas permanentes de trabajadores, para las cuales estarán los mecanismos preestablecidos y se llamará en la medida que haya necesidad de personal”.



El plan ABC apunta a una población que, si hay un llamado de la intendencia, no esté en condiciones de entrar, básicamente por las calificaciones escolares, a excepción de aquellas tareas muy básicas para las que se hacen sorteos. “No vamos a sustituir trabajadores de la intendencia por estos contratados. Esto es una ayuda a una población específica que tiene la contrapartida de apoyar a los barrios en tareas”, explicó el economista. “La idea es trabajar de forma complementaria con el Ministerio de Desarrollo Social y otros ministerios”, agregó.

Intendencia de Montevideo. Foto: Nicolás Pereyra

El referente socialista en el equipo de Cosse informó además que “si bien esa población necesita ingresos, también necesita algo nuevo para poder reinsertarse”, y que por esa razón, además de trabajar, deberá capacitarse en el Instituto de Estudios Municipales en un oficio, como electricista o sanitario.



El capítulo de empleo del plan ABC incluye además el plan “Yo estudio y trabajo”, que propone profundizar los mecanismos ya existentes con la Universidad de la República y UTU para que estudiantes se inicien en la actividad laboral y luego les sirva como antecedente para futuras inserciones. En concreto, se propone la generación de 300 pasantías por seis meses.

El tercer punto del capítulo “Trabajo” plantea incentivos fiscales para empresas que generen nuevos empleos, a través de exoneraciones y reducciones de los tributos departamentales. “Hay que afinar el monto y la proporción de las exoneraciones”, explicó Zunino.

Ejes de la propuesta.

El plan ABC contiene cinco ejes: “Trabajo”; “Tierra, vivienda y barrios”; “Apoyo alimentario”; “Igualdad de género”; y “Salud”. Zunino estimó que el costo de implementación de todo el plan equivale al 7% de la recaudación anual de la comuna: US$ 28 millones aproximadamente. “Hay que generar un instrumento financiero que nos permita diferir en cinco años el pago: un fideicomiso, un sistema de préstamo o de reasignación con fondos que existen. Eso se está armando y se están manejando todas las alternativas”, explicó el economista.

El segundo eje del plan (“Tierra, vivienda y barrios”) tiene varios puntos, pero el primero y más destacado es la reconversión del Fondo Solidario de Materiales. En el marco de este fondo, la intendencia hoy da préstamos por hasta US$ 5.000 reembolsables y no reembolsables para la mejora en hogares con riesgos de incendios, inundaciones o malas condiciones de higiene. La propuesta del equipo de Cosse es mantener en US$ 5.000 el tope pero duplicar el monto total a prestarse, hasta alcanzar los US$ 3 millones, y que en ningún caso los préstamos sean reembolsables. “Planteamos que no se devuelva el préstamo porque los gastos de control son mucho más altos que lo que se brinda”, explicó Zunino.



En el tercer eje (“Apoyo alimentario”), se propone asistir a la red de ollas populares con US$ 2 millones, a través del suministro de alimentos (lo más solicitado es carne y leche en polvo), de orientación nutricional y de acondicionamiento de las condiciones bromatológicas.



Lo más destacado del cuarto eje (“Género”) es la creación de dos comunas mujer en los únicos municipios en que no hay: el C y el CH.

El quinto y último eje (“Salud”) propone la creación de un fondo de medicamentos para las policlínicas municipales.



En la concepción y redacción del plan ABC trabajaron los tres primeros suplentes de Cosse: Zunino, Federico Graña (Partido Comunista) y Mariella Mazzotti (Casa Grande), quienes se perfilan para integrar su gabinete.