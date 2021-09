Pit-Cnt propondrá la creación de un ámbito tripartito para tratar TLC con China

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo a El País que propondrá este miércoles en el Secretariado Ejecutivo de la central sindical, la creación de un ámbito tripartito para tratar el inicio de las negociaciones formales con China para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el gobierno y el país asiático, según anunció este martes el presidente Luis Lacalle Pou.

“Voy a proponer en el Pit-Cnt que al gobierno se le proponga, a los efectos de la inserción internacional del país, que se desarrolle un ámbito tripartito para estudiar rigurosamente, estas y otras cuestiones que hacen a la inserción internacional del país”, dijo a El País.



“Para nosotros un Tratado de Libre Comercio no es un sinónimo mecánico de trabajo, de calidad, ni de desarrollo, porque cuando dos países tienen estructuras productivas tan disímiles, muchas veces los TLC lo que hacen es exacerbar esas diferencias. Lo que puede ser muy bueno para los agronegocios o para la exportación de commodities y productos intensos en recursos naturales, puede ser letal para sectores con más valor agregado, para la industria manufacturera o para campos de desarrollo que requieren otras políticas”, dijo.

“Es una cuestión que hay que mirarla con mucha seriedad. Cuando un país se encamina en estas cuestiones tiene un conjunto de intereses ofensivos, y un conjunto de intereses defensivos, y es una negociación sumamente compleja”, agregó a El País.



Abdala dijo también que “un elemento de preocupación es la enorme asimetría que existe entre la economía de América Latina y la de China, y en particular en un país tan pequeño como el nuestro”.

Además, el presidente de la central sindical planteó una nueva idea que podría llevarse a cabo, y dijo: “Nosotros somos partidarios de un tipo de integración continental que no es el estado actual del Mercosur”, sino que “es una integración intensa en construcción de infraestructura común, y muy intensa en complementación productiva, es decir, intraindustrial, en donde los distintos países se desarrollen lo más armónicamente posible”.



“Capaz que en vez de un Tratado de Libre Comercio lo que hace falta es un acuerdo estratégico de desarrollo tecnológico, de investigación científica, de desarrollo de sectores que no existen. Pero eso tiene que ser parte de un estudio muy profundo a nivel general, que involucra a todo el sistema político, pero que también involucra a los actores del mundo del trabajo”, explicó.

Por eso remarcó que era "muy importante" la opinión que los distintos sectores empresariales tuvieran, pero también lo era "la opinión" desde la perspectiva de los trabajadores. "Lo que está en juego en estos casos siempre es el trabajo. Hay ganadores y perdedores, no es una cosa neutra”, concluyó.



Sobre la idea de una negociación en bloque con el Mercosur, Abdala sostuvo que el Mercosur era "una idea muy limitada". "Nació como unión aduanera incompleta”, dijo.



Y agregó: “En la región, el problema que tenemos es que está muy subdesarrollado el concepto de integración. No solamente no es una integración social, cultural, política, sino que hasta desde un punto de vista económico los aspectos productivos han sido sumamente desvalorizados”.

“Está muy lejos lo que ha sucedido hasta ahora de lo que necesitamos. A uno lo que le gustaría es que los países tuvieran una especialización productiva, en donde todo el mundo pudiera tener producción de productos primarios pero también tener desarrollo tecnológico, algo de industrialización. En ese sentido está muy verde todavía”, dijo.



Por último, Abdala recordó que ellos ya se habían opuesto a un TLC con Estados Unidos en el año 2016, y remarcó que “un TLC sin más, sin otros componentes, te puede estar hipotecando posibilidades de industrialización básicas del país, para una industria que ya viene suficientemente castigada”.

Uruguay ya se había enfrentado a una instancia de posible acuerdo con China en 2016 cuando ese país hizo el ofrecimiento a nivel del Mercosur, algo que no prosperó.

En ese entonces el Pit-Cnt dijo estar de acuerdo, a priori, con negociaciones que impliquen una "profundización" de la relación con países a los que consideró "emergentes" como Rusia y China, siempre que no impliquen que Uruguay sufra "dumping social" o "competencia desleal", había dicho Abdala.