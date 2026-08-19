Pese a consenso previo, Diputados abre debate sobre INR tras críticas de oposición por “gobernanza encubierta”

La Cámara de Representantes volvió a poner en discusión la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), entre críticas de la oposición a la propuesta del oficialismo comprendida en una veintena de artículos de la Rendición de Cuentas.

La creación del nuevo organismo —denominado ahora “de Reinserción”—, por fuera de la órbita del Ministerio del Interior, genera consenso en casi todo el sistema político. Sin embargo, blancos y colorados han cuestionado la gobernanza del nuevo instituto y las facultades que se le estaría dando al presidente de su directorio; y, con eso, pusieron ahora en duda su voto.

“Lo que aquí se propone no solo no es satisfactorio, sino que está mal resuelto desde el punto de vista de lo que la Constitución establece”, sostuvo este miércoles el diputado blanco Pablo Abdala.

Asimismo, resaltó que se trata de un “acuerdo político desde la campaña electoral”, pero remarcó que no están “en condiciones de acompañar”, aunque eso aún no está definido. Debido al desacuerdo y la existencia de varios artículos sustitutivos, la votación se pospuso para el jueves.

El legislador aseguró que “un solo funcionario concentrará el poder” en caso de prosperar la propuesta oficialista, y acusó que se trata de una “gobernanza encubierta”, con la “fachada de un directorio” que será “testimonial”.

En rueda de prensa, Abdala señaló que han “intentado hablar con el oficialismo” y “no están dispuestos a cambiar mucho esto porque tienen los votos”.

“Según se nos ha dicho, parte del pacto que se celebró entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, para aprobar la Rendición de cuentas, incluye esta gobernanza. Este escenario, tanto en los aspectos institucionales y jurídicos como políticos, no nos da confianza y por eso nos preocupa. Lamentamos muchísimo que hayamos llegado a esto cuando íbamos camino a un entendimiento”, sostuvo.

Por su lado, el diputado colorado Conrado Rodríguez aseguró que son “artículos muy complicados”, mediante los cuales “el presidente de ese colegiado tiene los máximos poderes”.

“Ya no es el directorio el que forma la voluntad del organismo, sino que el presidente se poner por encima de todas las situaciones. Esta gobernanza no la vamos a acompañar porque es violatoria de la Constitución y los principios generales del derecho”, dijo en la sesión.