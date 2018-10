Pelea entre las Adeom se extiende al Pit-Cnt

Las peleas entre sindicatos municipales continúan y tienen el trasfondo de una puja entre las distintas corrientes del Pit-Cnt que tiene coletazos en el Secretariado Ejecutivo de la central sindical.

Por un lado, la Federación Nacional de Municipales decidió expulsar a Adeom Salto (cuya dirigencia responde al Partido Comunista) por retención de aportes, que, según la secretaria general del sindicato municipal de Montevideo, Valeria Ripoll pasaban los $ 600.000. Ripoll contó que en agosto se le pidió información al sindicato que este no aportó y que esta semana se decidió su expulsión.

Precisamente, ayer fueron las elecciones de Adeom Salto que se realizaron en medio de un enfrentamiento interno. El funcionario municipal Marcelo Nobre, quien fuera impedido de participar de las elecciones de Adeom Salto al frente de la lista 159 y que llevaba cuatro días de huelga de hambre en una carpa ubicada en Plaza Treinta y Tres Orientales, se encadenó ayer en la entrada principal de la intendencia cerca del despacho del intendente, Andrés Lima.

Nobre, por resolución de la comisión electoral de Adeom Salto, fue vetado para participar de la instancia comicial con el argumento de que no podía hacerlo por haber hecho una demanda judicial contra el sindicato. El funcionario sostuvo que fue realizada por difamación e injurias en 2016 contra cuatro dirigentes actuales en forma personal y no involucra al gremio en sí. Nobre se ha convertido en un acérrimo opositor al oficialismo del sindicato que está presidido por Juan Carlos Gómez, que a su vez es cuestionado también por las autoridades de la Federación de Municipales por presuntas irregularidades.

Gómez responde al Partido Comunista fuertemente enfrentado con Ripoll y preside el sindicato municipal salteño desde hace cuatro años. "Hay un compañero al que no dejan presentarse. Lo mejor es que todos se puedan presentar", dijo Ripoll.

La sindicalista dijo que "se está dando un enfrentamiento sistemático" con el Partido Comunista y recordó las amenazas que le realizó Juan Canessa, director de Artes y Ciencias de la intendencia de Montevideo y también comunista. mencionó que el dirigente comunista y precandidato presidencial del oficialismo, Óscar Andrade, se ha dirigido a ella "con un tono bastante desubicado". "No lo puedo asegurar pero no parece ser casualidad", lo que ocurre, dijo Ripoll.

El enfrentamiento de la federación también es con los sindicatos de Paysandú, Tacuarembó, Soriano, Artigas y Rivera. De hecho, en el caso de Artigas se integrará a la federación otro sindicato, dijo Ripoll.

"Había deudas endémicas. Cuando asumimos había $ 45.000 en caja. Hoy estamos al día con el Pit-Cnt. No tenemos problemas con los sindicatos sino con personas", dijo Ripoll.

La pelea se extiende al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt. La Federación Nacional de Municipales pretende que Luis Fagúndez, de Durazno, ocupe el lugar que ocupó allí Daniel Urquiola, de Lavalleja, un aliado del Partido Comunista. Según Ripoll, la corriente "Cuesta" conformada por "Articulación" y el Partido Comunista, que controla sindicatos como la Untmra (metalúrgicos) y el Sunca (construcción) no permite que asuma Fagúndez e insiste en que Urquiola vuelva al Secretariado. Ayer la federación le dejó claro a la corriente "Cuesta" que la abandonará si no se acepta a Fagúndez.

Los encuentros realizados por los seis sindicatos disidentes que habían resuelto desplazar a Ripoll de la Mesa Ejecutiva de la federación no son más que "una reunión de amigos", sostuvo la dirigente, cuyas resoluciones no son válidas porque "no tienen potestades".

Ripoll se ha mostrado crítica con la conducción del intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Adeom Montevideo conformó en el Pit una alianza con COFE y el sindicato de la bebida (la FOEB) para conformar la corriente "En Lucha".