Paysandú recordó a Jorge Larrañaga a cinco años de su fallecimiento; dirigentes destacaron su legado político

Al cumplirse cinco años de su fallecimiento, dirigentes, familiares y amigos se reunieron en Paysandú en la mañana de este viernes para rendir un sentido homenaje a Jorge Larrañaga. La jornada comenzó con una silenciosa caminata desde el Monumento a la Bandera hasta el cementerio local, un trayecto de aproximadamente 15 minutos que fue recorrido por un grupo de allegados y referentes del Partido Nacional.

En un gesto cargado de simbolismo, Jorge Larrañaga Vidal realizó el recorrido a caballo junto a un grupo de amigos suyos, honrando una de las pasiones que definieron la vida del histórico dirigente.

En el marco del homenaje, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, estacó la vigencia del pensamiento del exministro y su legado en la gestión pública.

“Recordar su personalidad, su legado, su espíritu de lucha y sobre todo lo que tiene que ver con su última actuación, que lo destaca para siempre: uno de los mejores ministros del Interior que ha tenido el Uruguay. Su frase, ‘hay orden de no aflojar’, refleja su espíritu, sostuvo el excandidato a la Presidencia de los blancos.

Delgado también subrayó la defensa del interior que Larrañaga impulsó durante toda su carrera, y dijo que esta sigue guiando la actividad partidaria: “El país es uno solo, nacional, integrado, por eso hacemos que el directorio sesione en el interior. Jorge tenía esa visión de desarrollo, y eso quedó para siempre en nosotros”.

Por su parte, su hijo, Larrañaga Vidal, agradeció a todos los que lo acompañaron en su marcha hacia el cementerio

—ntre los presentes se destacó la figura del senador Javier García— y celebró el homenaje que se le estaba realizando a quien fuera el fundador del Alianza Nacional: “Es homenaje sentido, familiar, con los amigos. Yo también elegí homenajearlo a caballo, que era una de sus pasiones, y por eso vinimos con un grupo de jinetes. Yo lo he recordado todos los días, desde que el viejo falleció, y siempre que puedo lo repito: uno tiene que ser agradecido, en las buenas y también en los momentos difíciles. Y a mí el pueblo sanducero me abrazó en los momentos tan difíciles”.

Finalmente, Larrañaga Vidal enfatizó la importancia de mantener vivos los principios que guiaron el camino de quien, además de ser una figura política de relevancia nacional, fue su referente personal: “Por supuesto uno siempre está impregnado de principios y valores de una figura política tan importante, mucho más que un padre (...) Así lo hemos tratado de hacer, marcando un perfil, pero con sus valores”.