¿Qué patrimonio tienen los candidatos? Martínez declaró el triple que Lacalle Pou

Daniel Martínez, candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, declaró el triple de patrimonio que su par del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou en un informe publicado por el semanario Búsqueda este jueves, en que se le pidió a todos los candidatos que hicieran su declaración de bienes.

El candidato oficialista explicó que cuando pasó de la actividad privada a la pública pasó a ganar "cinco veces menos", pero que para ese momento "ya había podido solucionar varios aspectos de la vida" de sus hijos.

Martínez declaró que, junto a su esposa Laura Motta (con la que no tiene división de bienes), tiene el equivalente a casi US$ 1.500.000 entre propiedades y ahorros. Ambos poseen US$ 1.448.391 de los que solo el 3,5% son ahorros (US$ 50.694). El resto se divide en inmuebles y dos autos. Martínez, quien dijo que cada vez que acumula ahorros los destina a "vivienda", proporcionó una cifra global y otros datos desglosados tomando como referencia un dólar a $ 36,642.

Lacalle Pou, en tanto, manifestó a Búsqueda que en su caso, la cifra de patrimonio que maneja con su esposa Lorena Ponce de León supera los US$ 500.000. La mayoría de este monto responde a su casa en el barrio La Tahona. De todos modos, el candidato blanco también contó que posee un terreno en Rocha en el cual invirtió sus ahorros tras vender la casa que tenían en La Paloma.

Ernesto Talvi, candidato por el Partido Colorado, dijo que la declaración "se presentará en el primer instante en que sea legalmente obligatorio".

A partir de la próxima elección, en 2024, los candidatos estarán obligados a presentar declaración jurada de bienes ante la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública). Esta normativa fue aprobada por unanimidad un par de semanas atrás en el Parlamento.



¿Y los demás candidatos a la Presidencia?

Pablo Mieres, candidato por el Partido Independiente, indicó que posee un patrimonio de US$ 404.833 tomando como referencia un dólar a $32,615.

Gonzalo Abella, de Unidad Popular, explicó que tiene un "pequeño apartamento" que su esposa compró para los hijos de su primer matrimonio que "puede ser considerado un bien ganancial" porque cuando lo compró vivían juntos. "Voy a tener que averiguarlo", señaló. Abella contó también que percibe una jubilación del BPS por $ 22.000.

Daniel Goldman, del Partido Digital, señaló que tiene entre $ 75.000 y $ 100.000 mensuales de ingresos y un Renault Kwid de este años que debe abonar en cuotas hasta 2024.

Gustavo Salle, del Partido Verde Animalista, sostuvo que posee el 50% de una casa heredada en Sayago, cuya otra mitad pertenece a sus sobrinos. También aclaró que le resulta imposible ahorrar porque ese dinero lo destina a viajar.

Los otros cuatro que no respondieron

Además de Talvi, Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Edgardo Novick (Partido de la Gente), César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente) y Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores), prefirieron no contestar.