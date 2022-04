Pasquet "sorprendido" con carta de Ache Batlle; "no me reprochó nada" en reunión, dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado Ope Pasquet se mostró este jueves "sorprendido" por las críticas por carta que hizo su correligionaria Carolina Ache Batlle, subsecretaria de Relaciones Exteriores, en las últimas horas. El presidente de la Cámara de Representantes pidió semanas atrás "discutir serenamente" un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China debido a la cercanía entre la potencia con Rusia, que activó la guerra en Ucrania hace dos meses.

"No sólo no me reprochó nada sino que, amablemente, me dio información sobre el tema tratado", aseguró Pasquet esta mañana a través de su cuenta de Twitter, donde comenzó diciendo: "Me sorprendió esta crítica de Carolina".

Pero el mensaje del legislador no quedó allí, porque apuntando directamente a la funcionaria de Cancillería y también dirigente del Partido Colorado, lanzó: "Reivindico mi libertad de opinión sobre los temas de interés público y prefiero ejercerla antes de encontrarme frente a hechos consumados. Creo que la pluralidad de voces no debilita a la coalición de gobierno, sino que la enriquece". Luego, remató su mensaje puntualizando: "Por mi parte, punto final".

Me sorprendió esta crítica de Carolina. El viernes siguiente a la publicación de mi carta a Búsqueda conversé con ella en su despacho y no sólo no me reprochó nada sino que, amablemente, me dio información sobre el tema tratado. 1/2 https://t.co/gII5YIcGF7 a través de @elpaisuy — Ope Pasquet (@opepasquet) April 28, 2022

Ache Batlle planteó en una misiva que dio a conocer ayer el periodista Nicolás Núñez (Canal 4): “Que el primer diputado de nuestro sector, que el presidente de la Cámara de Representantes haga un planteo de esta naturaleza” sin antes canalizar su inquietud por “las instancias partidarias”, dijo, “es, por lo menos, una equivocación, un modo no disimulado de menoscabar el encuadre en el que se encuentra, su condición de integrante de Ciudadanos, su condición de miembro del Partido Colorado, su condición de Presidente de la Cámara de Representantes”.

Para la subsecretaria, este hecho sumado a la definición del coordinador de Ciudadanos y ministro de Ambiente, Adrián Peña, de apoyar el préstamo del BID impulsado por Carolina Cosse por US$ 70 millones “merecen especial atención por su gravedad política, por el volumen de contradicciones, por el modo en que se sustanciaron”, aseguró en su carta.

A comienzos de abril, Pasquet difundió su punto de vista sobre un posible TLC con China primero en una carta al director del semanario Búsqueda, pero luego habló con otros medios sobre su postura.

"Cuando esto está ocurriendo me parece que nosotros tenemos que pensar muy bien, y discutir serenamente, hasta qué punto nos conviene firmar un TLC con China", declaró el diputado el 11 de abril a Informativo Carve (850 AM). Además, apuntó contra el ritmo de las negociaciones que encabeza Cancillería. "Lo del acuerdo además no parece marchar muy rápido. Yo lo veo avanzando con cierta parsimonia. Aquél estudio de factibilidad que tenía que estar terminado a fin de año todavía está en veremos", planteó.

Ache Batlle cuenta con el apoyo del exsenador colorado Pedro Bordaberry. De hecho, la primera vez que volvió a la Casa del Partido Colorado después de su retiro de cargos políticos, en noviembre de 2021, fue para participar de un evento organizado por la subsecretaria. Circuló una foto de su asistencia, y si bien aclaró que no significaba su retorno a política, destacó la figura de la funcionaria de Cancillería.

Bordaberry había declarado a El País que Ache Batlle es una "persona que vale la pena apoyarla en su carrera política". "Estoy aquí porque creo mucho en Caro, representa los valores que quiero que tenga siempre aquella persona que quiero votar. Es capaz, inteligente, profesional, trabajadora muchísimo, atiende a la gente, le da pelota, la llamás y te contesta", había destacado en esa línea.