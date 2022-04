Pasquet pide "discutir serenamente" si conviene firmar ahora un TLC con China

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado Ope Pasquet, presidente de la Cámara de Representantes, llamó a "discutir serenamente" si al Uruguay le conviene negociar con China un posible Tratado de Libre Comercio (TLC). Este acuerdo comercial se viene negociando en los últimos meses, tras el anuncio que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en setiembre pasado.

El jueves pasado en el semanario Búsqueda se publicó una carta al director que remitió el colorado, que se titula "TLC con China: un objetivo a reconsiderar". En un contexto de guerra en Ucrania, Pasquet nombró un acuerdo entre Rusia y China del 4 de febrero (20 días antes de la invasión), que comprende una "larguísima serie de temas" comprendidos en 14 páginas. Cita un aspecto del escrito, que señala: "Las nuevas relaciones interestatales entre Rusia y China son superiores a las alianzas políticas y militares de la época de la Guerra Fría. La amistad entre los dos Estados no tiene límites (...)". A partir del conflicto bélico, indica el diputado, "se dice que ha comenzado una Segunda Guerra Fría".

Este lunes de mañana, Pasquet fue entrevistado en Informativo Carve (850 AM) por sus reflexiones, y apuntó contra la respuesta china desde que estalló la guerra. "En las Naciones Unidas las actitudes de China no fueron de censura a Rusia, todo lo contrario. Ha mantenido su apoyo".



Planteó que hay que "tomar nota" de estos hechos por el cambio "muy fuerte" a nivel internacional producto del conflicto. Pasquet puntualizó que "nadie puede decir cuándo ni cómo va a terminar esta guerra en Ucrania, qué va a terminar pasando y cómo va a quedar el mundo de esto".



"Cuando esto está ocurriendo me parece que nosotros tenemos que pensar muy bien, y discutir serenamente, hasta qué punto nos conviene firmar un TLC con China que va a ser precedido por un acuerdo estratégico integral, que el canciller dijo estar dispuesto a firmar a China en cualquier momento - lo dijo el 25 de febrero cuando fue a la comisión permanente de la Asamblea General - y que no sabemos en qué consistiría ese acuerdo", enfatizó el diputado colorado.

Que luego, envió un claro mensaje al gobierno: "Sentémonos, compartamos información. Seguramente el Ejecutivo tiene mucho más de la que tenemos los parlamentarios. Discutámoslo con otros sectores del país interesados en todo esto, y vamos a ver donde está realmente el interés nacional uruguayo que es la consideración que nos debe guiar en todos estos temas".

Pasquet pidió discutir este asunto "públicamente para que sepamos todos en qué nos metemos si entramos por este camino". Aseguró que si su planteo "genera ya una respuesta perjudicial para el país, ahí tendremos la evidencia de que acá hay un manejo político de la relación comercial" con el principal socio comercial de Uruguay. El diputado dio un paso más, y aseguró: "Si esto llegara a suceder me estarían dando la razón en cuanto a que es necesario un debate a fondo de estas cosas".



Luego también apuntó al ritmo de las negociaciones. "Lo del acuerdo además no parece marchar muy rápido. Yo lo veo avanzando con cierta parsimonia. Aquél estudio de factibilidad que tenía que estar terminado a fin de año todavía está en veremos", planteó Pasquet.