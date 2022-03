Partido Uruguay-Perú: prohíben ingresar con vestimenta y carteles con contenidos políticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informa este miércoles qué se podrá llevar y qué no al partido entre Uruguay y Perú, que se juega mañana a las 20:30 en el estadio Centenario. Una de las prohibiciones es el ingreso de "simbología que no sea de las selecciones de Uruguay o Perú", y se especifica que no será posible ingresar al estadio portando vestimenta y carteles con contenidos políticos. La medida se toma días previos a la realización del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La AUF indicó que "no están permitidos carteles, banderas, gorros, camisetas o bufandas con contenidos políticos ni adhesión a clubes".



Por otra parte, indica que está permitido el ingreso con termo, mate y botellas de agua hasta 600 mililitros de plástico. También se puede llevar alcohol en gel de hasta 120 mililitros en un recipiente transparente.

Las puertas del estado Centenario se abrirán 16:30 y las personas deberán utilizar tapaboca durante toda la estadía.



A su vez, se aclara que "no se recibirá público con atuendo visitante en sectores de Uruguay ni público locatario en sectores de Perú. En caso de que se detecte público en sectores no estipulados por la organización, podrá ser retirado del reciento sin derecho a reembolso o reubicación".