El Partido Independiente rechaza las críticas de Graciela Bianchi hacia la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las declaraciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi acerca de que “el Poder Judicial está infiltrado” y que “hay muchos mecanismos que están trancando la posibilidad de avanzar más” en la persecución de delitos cometidos por dirigentes políticos durante los gobiernos del Frente Amplio, generaron distintas reacciones dentro de la coalición de gobierno.

A priori, el que más se desmarcaron de estas opiniones -realizadas en un encuentro virtual con militantes y otros dirigentes del oficialismo, que fueron recogidas por el semanario Búsqueda- fue el Partido Independiente. El primero en hacerlo fue su líder, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que en su cuenta de Twitter compartió el comunicado emitido por la Asociación de Magistrados del Uruguay rechazando también lo expresado por Bianchi, y lo acompañó con este comentario: “Total apoyo y confianza en el Poder Judicial y sus magistrados. Son una garantía del sistema democrática republicano de nuestro país”.



En diálogo con El País, el diputado de este partido, Iván Posada, aseguró que el grupo rechazaba “totalmente” las palabras de la senadora blanca, porque expresan una opinión “que no condice con lo que es la convicción republicana de que la actuación de la Justicia, en un Estado de Derecho, es parte de las garantías del funcionamiento de la democracia”. “Claramente -siguió el legislador-, nuestra posición es de un claro respaldo al sistema de justicia de nuestro país”.

Otro legislador oficialista que se expresó públicamente fue el diputado colorado Conrado Rodríguez, que afirmó a El Observador que no compartía lo afirmado por la nacionalista Bianchi. “El valor de la Justicia es algo que hay que defender a ultranza”, dijo.



En Cabildo Abierto, cuyos senadores Guido Manini Ríos y Raúl Lozano participaron del conversatorio en cuestión, no hubo molestias en lo manifestado por Bianchi porque se trata de una línea de pensamiento que han defendido desde que el partido se formó. Y en filas del Partido Nacional, aunque hubo legisladores molestos con la expresión de su correligionaria, muchos se llamaron a silencio. No obstante, hay varios, según constató a El País, que califican las expresiones de Bianchi -fuera de micrófonos- como “un disparate”.



El fiscal interino de Corte, Juan Gómez, por su parte, también rechazó la postura defendida por Bianchi . “En forma alguna comparto (que haya) una actuación parcializada de los fiscales”, declaró a Canal 5.