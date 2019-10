Partido Independiente fustigó la gestión de gobierno del FA y a Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Independiente (PI) realizó anoche su último acto en Montevideo y apuntó sus dardos a la gestión de gobierno del Frente Amplio y a la incursión de Guido Manini Ríos en la arena política.

El senador y candidato a presidente por el PI, Pablo Mieres, indicó que el país tiene “temas profundos que resolver” y que el gobierno de Tabaré Vázquez “no resolvió ninguno de los problemas que estaban presentes en el Uruguay cuando asumió”.

“Hoy estamos más inseguros que antes, con una educación más trabada que antes. Hoy tenemos problemas relacionados con el empleo y que son mucho más graves que antes. Hoy tenemos un aparto productivo literalmente enlentecido y prácticamente frenado. Hoy tenemos pequeñas empresas que cierran porque no soportan los costos que tienen que enfrentar. Y este gobierno no ha sido capaz de responder a ninguno de estos problemas. Nos prometieron cosas que no cumplieron, y en política es muy importante recordar la palabra empeñada. Porque en definitiva, la confianza en la política parte de que cuando uno se compromete, después debe cumplir”, indicó el senador.

Por su parte, el diputado Iván Posada dijo que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, siendo comandante en jefe del Ejército, “construyó subrepticiamente y en silencio” una campaña para postularse como candidato a presidente.



También indicó que el expresidente José Mujica y el exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro “impulsaron la carrera” de Manini Ríos, permitiéndole llegar al máximo cargo en la carrera militar. “Este Cabildo Abierto es parte del lastre que nos dejó el Frente Amplio”, sentenció Posada.



"Campaña de miedo".

A su turno, el segundo candidato en la lista al Senado, Gerardo Sotelo, recordó el fallo de la Justicia ordenando a la Presidencia que no utilice su página web para hacer campaña política (la acción judicial fue promovida por el Partido Independiente) y dijo que Tabaré Vázquez “volvió a violar la Constitución” al reunirse el lunes con la fórmula del FA, integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar.



Sotelo también cuestionó la “campaña de miedo” que está haciendo el oficialismo para que no se apruebe la reforma de Jorge Larrañaga, utilizando para ello, incorrectamente, comparaciones con lo que ocurre en otros países de América Latina.