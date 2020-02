Partido Colorado considera que monopolio de Ancap no debe ser tratado en Ley de Urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador por el Partido Colorado Adrián Peña hizo referencia este viernes al borrador del proyecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y los cambios que propondrá su partido, entre ellos el vinculado a la desmonopolización de Ancap.

"El tema que tiene que ver con la desmonopolización de Ancap a nosotros nos parece que sería bueno tratarlo por fuera de la ley", indicó Peña en referencia a algunos de los puntos que se evaluaron y expresó: "Quizá no todo sea materia para la ley".

El senador electo explicó que "la regla fue que lo que está en 'Compromiso por el país' es lo que compromete al Partido Colorado y lo que no está allí no lo compromete", indicó y agregó: "No quiere decir que no lo apoyemos o no lo estudiemos, pero no necesariamente nos obliga y no necesariamente tiene por qué estar en la Ley de Urgente Consideración".

Consultado sobre la propuesta del expresidente y senador electo Julio María Sanguinetti con respecto a los cambios con el Codicen, Peña respondió: "hay cuestiones que son mucho más ejecutivas y parece que pueden ser más eficientes o que se pueden conseguir los objetivos que se buscan desde un lado ejecutivo con mucho más facilidad que desde desde el lado legislativo si es que la ley no es necesaria".

Por otra parte el senador electo indicó que el proceso que se inició en el momento en que se dio a conocer el borrador de la LUC, así como la etapa de devolución de los partidos, ha sido "un buen proceso" y "transparente".