Partido Colorado y Cabildo Abierto piden más medidas para enfrentar la pandemia

En algunos de los partidos socios de la coalición comienzan a escucharse las primeras voces de dirigentes que entienden que es momento de que el gobierno eche mano a nuevas medidas para frenar el aumento de los contagios de coronavirus y hacer frente a la crisis económica que viven miles de uruguayos.

Es el caso de dirigentes del Partido Colorado, que consideran que urge “agotar” medidas de restricción de la movilidad (evitan referirse al toque de queda), o el de legisladores de Cabildo Abierto que proponen “un mayor esfuerzo” del Poder Ejecutivo en el plano económico.



El tema, que hace tiempo preocupa a los diputados colorados Nibia Reisch y Ope Pasquet, volvió a ser tratado este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado, en el que se decidió solicitar una audiencia con el presidente Luis Lacalle Pou.

Los colorados resolvieron que sean sus dos miembros en el gabinete (Germán Cardoso, ministro de Turismo, y Adrián Peña, de Ambiente) quienes se reúnan con el primer mandatario. Ayer a la noche los secretarios de Estado coordinaban el encuentro, y la intención es entrevistarse con el presidente con las recomendaciones realizadas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en la mano.

Para el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, “las medidas anteriores de restricción de la movilidad no han sido suficientes para generar consciencia del riesgo en la gente”. El dos veces primer mandatario dijo a El País que “así como el año pasado la libertad responsable fue acompañada por mucho temor, ahora tenemos a la inversa, una situación mucho más peligrosa pero con menos incertidumbre a futuro”.



En este sentido también se expresó el legislador Pasquet, quien contó a El País que en el CEN estuvo sobre la mesa la necesidad de “agotar las medidas posibles de restricción de la movilidad”, así como aquellas que puedan atender la situación económica que enfrentan miles de uruguayos. La idea es que las medidas puedan comprender a los “grupos afectados” por las restricciones durante los meses de abril y mayo. “Abril porque es el mes a blindarse, y mayo también porque a partir de ahí empieza a notarse de manera importante el efecto de la vacunación para el descenso de los casos”, dijo el legislador.

Si bien los colorados coinciden en que hay lugar para más medidas de restricción de la movilidad, aún no está claro qué propuesta harán.



Una de las iniciativas arriba de la mesa es la que presentó este lunes en el CEN el dirigente de Ciudadanos Flavio Harguindeguy. En la misma se plantea reducir la movilidad durante las próximas dos semanas, estableciendo cinco feriados no laborables del 19 al 23 de abril, y adelantar las licencias por motivos sanitarios en el sector público y privado, del 26 al 30 del mismo mes.

Pero esta discusión entre los colorados no es nueva. De hecho, va en línea con el planteo del CEN del pasado 23 de marzo en el que se propuso al gobierno “tomar medidas drásticas de reducción de la movilidad”. Antes, el 15 de marzo, la diputada Reisch, que integra la Comisión de Salud de Diputados, presentó a Lacalle Pou una serie de propuestas a través del ministro Peña. Entre ellas, la legisladora, que integra el equipo de Salud de Ciudadanos, sugirió aplicar las recomendaciones del GACH, que incluyen no salir a la calle desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana, por ejemplo.

Junto a todos estos planteos, el CEN también consideró que el gobierno debería volver a adoptar el eslogan “Quedate en casa”, porque “el tema de la burbuja, hasta dónde llega o no llega, no está claro”, apuntó Pasquet.



Otras voces, como la del diputado de Batllistas, Conrado Rodríguez, entienden que “hay espacio para alguna medida más”, e insisten en la necesidad de que el presidente convoque a una “cumbre de líderes políticos” para analizar la situación, explicó el legislador.

La posición de Cabildo Abierto.

La tensión por más anuncios también está en el Parlamento. Incluso es parte de las reuniones informales entre legisladores de la coalición. Los colorados son los que lo plantean con más fuerza, y así lo hicieron ayer previo a la coordinación de Diputados.

Pero no son los únicos. Cabildo Abierto sabe que tiene jugando en la primera línea de decisiones al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que integra ese partido político.



Para varios cabildantes es tiempo de echar mano a nuevas estrategias y dar señales más directas a la población. “Estamos en un período complejo, el que se podrá detener recién a fines de mayo con la vacunación”, comentó a El País el diputado cabildante Eduardo Lust.

Su compañero de bancada de Canelones, Álvaro Perrone, que se mostró muy preocupado por la vacunación en su departamento, es partidario, por ejemplo, de “empezar a cerrar algunos espacios públicos”. “Sabemos que es complejo, pero es una alternativa”, dijo.



Sin embargo, la principal preocupación para Cabildo es cómo paliar la situación económica. El senador Guillermo Domenech lo expresó así: “Apoyamos que se haga el mayor esfuerzo en el plano económico que es, después de la salud, el tema más acuciante”.

El PI confía; Daniel Peña pide más

El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, confía en la estrategia de Lacalle Pou. “Todos somos coincidentes que la situación es realmente complicada. Si la gente no tiene una actitud de cuidarse es muy difícil que se pueda controlar esto”.



El otro socio de la coalición, el diputado Daniel Peña, electo por el Partido de la Gente de Edgardo Novick, dijo que está de acuerdo con las medidas actuales, pero que se deberían tomar más. “Las medidas están bien y no hay nada que se pueda lograr si la gente no toma consciencia. Pero se debería ser mucho más duro con algunas situaciones. En concreto, esperaría dos días más, y si no para esto hay que tomar más medidas. Especialmente duros con quienes no cumplen las indicaciones”, dijo.