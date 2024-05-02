Redacción El País

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, reunió a varios funcionarios de la cartera y les dio un mensaje en su último día al mando. El líder del Partido Independiente presentó renuncia este jueves para dedicarse a la campaña electoral como precandidato a la Presidencia de la República.

Fueron cuatro años y dos meses a cargo del ministerio, y en su último día quiso "agradecer el trabajo de todos los funcionarios".

"El trabajo realizado por todos ustedes merece nuestro agradecimiento. Yo aprendí mucho acá. Como saben, yo no soy (abogado) laboralista, no tenía experiencia anterior en el Ministerio de Trabajo. Siento que hay un número de funcionarios muy valiosos, que aportan, que tienen una acumulación en los temas que les corresponden de los que uno aprendió", apuntó.

Además, recordó la pandemia, donde la cartera tuvo un importante rol. "Vivimos años complejos", señaló, aunque aseguró que "hubo un ministerio que respondió".

Pablo Mieres, precandidato a la Presidencia por el Partido Independiente. Leonardo Maine/Archivo El Pais

"La clave es confiar en los que están, trabajar con ellos y aprender de ellos", expresó.

Según Mieres, el ministerio "en parte se parece a un consultorio psicológico" porque debe "atender gente que viene con dramas, problemas, dificultades, conflictos, y todo eso hay que saber manejarlo, hay que saber atenderlo".

Los usuarios, dijo, "tienen que sentir que son contenidos, comprendidos".

Por este motivo, consideró que es "un ministerio fundamental para el funcionamiento del país".

"Los voy a extrañar", concluyó, y agregó que "el equipo queda, hay una orientación", porque en el mando estará a partir de este jueves Mario Arizti, hasta hoy subsecretario.