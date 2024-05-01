Mieres alerta graves daños por plebiscito y destaca que salario real promedio está en nivel más alto en 50 años

Redacción El País

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, brindó una conferencia de prensa este miércoles 1 de mayo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

Mieres dio datos sobre el mercado laboral y destacó que actualmente "hay 1.550.000 trabajadores que aportan a la seguridad social y 104.000 puestos de trabajo más que en febrero de 2020". "El empleo ha seguido creciendo. Tenemos más empleo y más empleo formal, alcanzando niveles equivalentes a comienzos del gobierno anterior, de 2015, antes del deterioro de 2016 a 2019", afirmó el ministro de Trabajo.

El ministro resaltó el dato del salario real y sostuvo que se cumplió con "el compromiso de recuperación del salario" luego de que la pandemia "afectara al salario público y privado". "Muchos no creían que íbamos a cumplir, hoy el salario real promedio está 2.5% por encima del promedio del 2019. Es el nivel más alto en casi 50 años de la historia del país", aseveró.

Mieres resaltó la "histórica política económica" del gobierno, que permitió "mantener una baja inflación". Además, recordó las "circunstancias adversas" que atravesó el gobierno como la pandemia en 2020 y 2021, la sequía y la diferencia cambiaria con Argentina. "Estamos con más empleo y mejores salarios", dijo el ministro.

Reforma impulsada por el Pit-Cnt

El ministro se refirió al plebiscito que impulsa el Pit-Cnt, que busca cambios en la reforma de la seguridad social aprobada por el gobierno. Mieres expresó su preocupación y dijo que en caso de aprobarse produciría "una gravísima afectación de todo el sistema previsional nacional".

Mieres indicó que la reforma aprobada por el gobierno era "necesaria" y "permite que jubilaciones y pensiones dejen de tener peso mayor en el gasto del Estado". "Se garantiza que el gasto del Estado no se consuma cada vez más en pago de pensiones y jubilaciones futuras, para que recursos públicos puedan destinarse, por ejemplo, a la reducción de la pobreza infantil", afirmó.

"No es cierto que la reforma aprobada el año pasado se haya cargado sobre las espaldas de los trabajadores. Ninguna de las prestaciones o condiciones actualmente vigentes se modificaron con la reforma. Ni el porcentaje de aportes mensuales a la seguridad social ni los años de aporte que hay que sumar para jubilarse", aseguró el ministro. En ese sentido, consideró que la reforma está "pensada para que los trabajadores más jóvenes tengan garantizadas sus jubilaciones con montos iguales o mejores que los actuales".

Además, Mieres dijo que en caso de que se apruebe esta iniciativa llevaría a la inviabilidad de las cajas paraestatales. "El aumentar las jubilaciones al nivel del salario mínimo, llevará a un enorme déficit del sistema jubilatorio y pensionario que de acuerdo a los análisis de los técnicos del BPS, multiplicaría por cuatro el incremento del déficit en los próximos años", afirmó.