Orsi viaja a reunirse con Lula, una "referencia" con la que se pretende un "vínculo fuerte y prioritario"

El presidente electo, Yamandú Orsi, hará este viernes una visita relámpago a Brasilia. Será su primera salida al exterior, a menos de una semana de haber ganado las elecciones, y demuestra su voluntad de priorizar el relacionamiento con el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva.

A Orsi lo acompañarán el designado secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, y Álvaro Padrón, asesor del presidente electo en política internacional y que, según supo El País, se encargará específicamente de los temas vinculados a Brasil.

"El Brasil de Lula genera mucha prioridad, es una referencia con su estrategia de construcción de región", apuntó Padrón al ser entrevistado para la edición de este mes de la revista Nueva Sociedad. "Allí se desarrollará un vínculo fuerte y prioritario", anunció el asesor.

El motivo central de la visita, según declaró Orsi, es resolver algunos temas "pendientes" de la agenda bilateral iniciados durante la actual administración pero que, a juicio del mandatario electo, no avanzaron lo necesariamente rápido. Se trata, dijo, de la necesidad que tiene Uruguay de "dinamizar algunas decisiones que ya fueron tomadas".

Se refirió así a la construcción para un segundo puente que una a ambos países sobre el río Yaguarón y a las obras para el dragado del Canal San Gonzalo, que comunica las lagunas Merín y De los Patos. Estas obras habían sido anunciadas por Lula durante su visita a Montevideo en enero del año pasado, cuando se reunió con el actual presidente Luis Lacalle Pou. La licitación correspondiente estaba prevista para octubre de 2023, pero no hubo mayores novedades.

Consultado, Orsi sostuvo que la política exterior uruguaya "sí o sí tiene que estar en armonía con la región" y allí incluyó, además de Brasil, a Argentina y a Paraguay. "No es que tú te alineas a la política de otros, sino que nosotros tenemos que hacer el mejor juego para Uruguay", dijo. "Eso habla de una interdependencia inteligente", apuntó.

Además de la reunión con Lula y sus ministros, el presidente electo tiene pactado un encuentro con responsables políticos y técnicos de ese país.

Orsi volvera a encontrarse con Lula Da Silva la próxima semana. El brasileño vendrá a Montevideo para la cumbre de presidentes del Mercosur, prevista para el 5 y el 6 de diciembre, y el mandatario electo uruguayo asistirá en calidad de invitado deLacalle Pou. Lula y Orsi tienen agendada en ese marco una reunión bilateral.

Qué es lo que piensa Lula

Entre otros temas, en la cumbre de diciembre se discutirá la compleja actualidad de las negociaciones por un tratado de libre comercio entre El Mercosur y la Unión Europea (UE) . "Por las noticias que han llegado de Europa, estamos lejos todavía", aventuró Orsi. Se refería a la oposición a ese acuerdo manifestada por un peso pesado de la UE, como Francia, a la que en los últimos días se sumó Polonia. "Va a estar bueno saber lo que piensa el presidente Lula, pero las señales que llegan desde algunos países no son las más alentadoras", concluyó.