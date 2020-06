Críticas en el Parlamento a cuplé de "La mesa de los galanes"; enviaron dichos a Fiscalía, Ursec, Intendencia y la INDDHH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes en el Senado, en la media hora previa, tres legisladores solicitaron la palabra para referirse al cuplé realizado por el personaje Edinson Campiglia, interpretado por Rafael Cotelo, en el programa "La mesa de los galanes" que se emite por radio Del Sol. Los senadores Gloria Rodríguez (Partido Nacional), Tabaré Viera (Partido Colorado) y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) repudiaron los hechos y plantearon que enviaron sus expresiones a Fiscalía, Ursec, la Intendencia de Rivera y la INDDHH.

En una de las salidas al aire, Cotelo realizó una canción carnavelera dedicada a los riverenses por el foco de coronavirus en la región. Esta canción generó malestar en autoridades de ese departamento y ahora una denuncia de parte de un cuatro riverenses.

Los comunicadores de dicho programa fueron denunciados penalmente por "apología de hechos calificados como delito y de incitación al odio, el desprecio o violencia hacia determinadas personas".

Ayer "La mesa de los galanes" se disculpó por el cuplé hacia los riverenses. De todos modos, sus integrantes manifestaron que consideran un "exceso" la denuncia penal.

Rodríguez: "Es un agravio injustificado en todos sus términos

"Nosotros vamos a hacer referencia al humor basado en la discriminación y la intolerancia. Quiero a través de estas palabras solicitarle a todos en su conjunto tomarnos un instante. Solo un instante y así podamos reflexionar", señaló Gloria Rodríguez al comienzo de su exposición.



"En principio advierto que se trata de un espacio de supuesto humor en el que se mezclan la ironía, la irreverencia y la mordacidad como elementos comunes del personaje protagonista. Sin embargo, ingresa en una zona de particular agresividad, ofensa e irrespetuosidad hacia los riverenses especialmente que a mí entender es un agravio injustificado en todos sus términos", señaló.



"Se involucra la incapacidad, a la sexualidad y a la condición de africanos como un estado de inferioridad al punto de hacerlos sentir que no deberían ser compatriotas dadas sus condiciones e invsibiliazando la diversidad étnica de nuestro país", agregó.



Si bien destacó "que el protagonista de este hecho realizó las disculpas públicamente" remarcó que "no debemos olvidar que estamos bajo un Estado de derecho que ofrece todas las garantías".



Además dijo que reprueba "este tipo de humor, que deja de serlo cuando ofende a una comunidad y un país entero".



"No podemos pedir la institucionalidad de la discrimación", finalizó.

Viera: "Es una acto de xenofobia y de ofensa como nunca se había visto en nuestro país"

"Solo escuchen el audio hasta el final. Claramente confunden humor con grosería, con intento de humillación. Es una acto de xenofobia y de ofensa como nunca se había visto en nuestro país. ofensa a un humilde pueblo que por su ubicación geográfica está sufriendo un foco importante en la pandemia mundial", puntualizó el senador Tabaré Viera.



Asimismo hizo hincapié en que "el rechazo generado marcó un antes y un después en el llamado humor político".



"Hoy con el diario del lunes, con las críticas sobre la mesa imaginarias de la opinión pública, los integrantes de ese programa piden disculpas y alegan en su favor que el personaje de Campiglia es alguien aberrante, despreciable y fascista, exactamente lo opuesto a lo que son y piensan los conductores de esa emisión. Aquí sobreviene el tema de fondo: la construcción del relato", explicó.



"Uruguay ha tenido experiencias sobradas en relatos construidos a base de verdades a medias que constituyen la peor de las mentiras (...) Sostener que Rivera debe ser parte del Brasil por razones culturales o sociales, que los riverenses somos monos o promedialmente retardados en alusión peyorativa de desprecio o que el departamento y la ciudad portan el nombre del mal llamado genocida, quien en realidad fue el padre de la patria uruguaya por excelencia, constituye el desacierto de construir un discurso a partir de una mentira. Pero el Rivera que homenajea la ciudad norteña con su nombre es Bernabé y Fructuoso. Ni Rivera era el aludido en el genocidio ni el genocidio será admitido sin que levantemos nuestra voz", indicó.

Domenech: "Esto ha traspasado todos los límites y es inadmisible"

Guillermo Domenech, en tanto, sostuvo que "el dolor de Rivera es el dolor de todo el interior de la República".



"Parecería que acá en Uruguay hay gente empeñada en autodestruir a nuestra República", subrayó.



"Nosotros como gente del interior hemos sentido en repetidas ocasiones que votamos como ignorantes o que somos comebostas, ignorando la utilidad de la bosta en la fertilización de las huertas y que con bosta se construyen los ladrillos", contó.



Además subrayó: "Esto ha traspasado todos los límites y es inadmisible que se trate en promedio al riverense como un retardado. Los que tenemos familiares con discapacidad lo que duelen esas circunstancias".



"Se ha dicho que 'garchan entre hermanos' diciendo que la gente del interior y particularmente los riverenses hacen prácticas sexuales aberrantes cuando sabemos que en el interior y la patria se practica la endogamia, pero no el incesto (...) Se ha dicho 'son más oscuros y parecen africanos'. Estamos orgullosos de nuestros africanos", añadió.