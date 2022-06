Oficialismo confirma denuncia a Fenapes y a exconsejeros del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La existencia o no de un convenio que aludía Fenapes para justificar faltas por el artículo 70-10 del estatuto docente se convirtió ayer en el eje central de la sesión de la Cámara de Diputados. Los diputados del Frente Amplio aseguraron que “el convenio está y es el acta 90” y desde el oficialismo recordaron que se decía lo mismo del título universitario de Raúl Sendic. Mientras la oposición pidió el archivo de las actuaciones, con los votos del oficialismo se aprobó el pase a la Fiscalía y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En las barras seguían con atención el debate dirigentes de Fenapes, entre los que se encontraba Marcel Slamovitz. El profesor de historia del liceo de San José acumuló 250 horas de faltas en dos años y fue el caso cero por el que se solicitó la investigadora por parte del diputado colorado Felipe Schipani. Luego se comprobó que no era el único que pidió justificar faltas por el artículo 70-10 y “convenio vigente”.



En el marco de un paro nacional, los sindicalistas se concentraron ayer en el Palacio Legislativo para marcar su discrepancia con la investigadora. Desde hace meses califican esta asesora legislativa de incurrir en un “circo político”. Luego los gremialistas marcharon a Torre Ejecutiva en reclamo de un mayor presupuesto en la próxima Rendición, así como la recuperación del salario perdido.



El informe en mayoría de la coalición recomendaba remitir todas las actuaciones a Fiscalía, Jutep y ANEP. Esto se terminó aprobando solo con los votos de la coalición, ya que el FA no acompañó la moción.



El miembro informante y diputado nacionalista, Alfonso Lereté, señaló que asistieron a la investigadora 33 testigos de los 107 citados y destacó que “no se obligó a nadie”. “No somos fiscales ni jueces, pero sí lamentamos la ausencia de testigos claves”, aseguró. En tanto, rechazó que el asunto fuera considerado como “un circo político” de parte del Frente Amplio y de Fenapes. Por lo que concluyó: en el trabajo parlamentario “hubo garantías absolutas y totales”.



En su informe en minoría, el diputado socialista, Enzo Malán, aseguró que la investigación era “improcedente y tenía vicios de ilegalidad”. Para afirmar eso, Malán se basó en que el Parlamento no puede indagar sobre privados.



Después de las dos intervenciones le tocó el turno al diputado Schipani, que proyectó un informe con lo que llamó “50 pruebas” que “confirman omisiones, irregularidades e ilicitudes” de la cúpula de Fenapes y de los exconsejeros de Secundaria del último gobierno del Frente Amplio.

Allí citó declaraciones de los testigos que concurrieron a la investigadora y dio cuenta que se encontraron 380 certificados por 536 días usados por 88 dirigentes de Fenapes en 70 liceos para justificar faltas que no correspondían por el 70-10.



Bajo la pregunta: ¿Dónde está el convenio?, Schipani respondió: “Se cumplen cinco años de que no aparece el convenio”, esto por la intimación que le hizo Secundaria a Slamovitz para que presentara el documento, algo que nunca se concretó.



“El acta 90 son dos carillas y si encuentran lo del 70-10 les pago un asado”, señaló en tono irónico a los otros legisladores presentes en sala. Al final de su presentación, mostró una foto de la punta de un iceberg y concluyó: “Seguramente la Fiscalía puede tener el iceberg completo”.

A su vez, la diputada Lilián Galán (MPP) cuestionó a los diputados de la coalición por decir “falacias” y ampararse en sus fueros. “Va a haber demandas, ya las hay, porque se está haciendo un escarnio público de los docentes y se los muestra diciendo que son delincuentes”, afirmó y cuestionó que se dieran a conocer los nombres de los dirigentes y exconsejeros.



Además, afirmó que esto es “postverdad” y “persecución sindical y política”. En lugar de hablar de 50 pruebas, se refirió a “las 50 sombras de Felipe y no de Grey”. En tanto aseguró: “No digan más que el convenio no existe, está acá y le podemos sacar fotocopias”.



Enseguida, Schipani pidió la palabra y aludió al MPP: “Respeto mucho el sector de la diputada Galán, pero no sé qué pasa francamente, porque sus dirigentes ven cosas que nadie ve”.



Como ejemplo citó el caso de la exvicepresidenta Lucía Topolansky: “Vio el título de Sendic, que solo ella vio, y la diputada Galán vio el convenio”. “Es un tema interno que tendrán que resolver ellos”, opinó sobre el MPP.



A todo esto, la diputada Lucía Etcheverry, perteneciente al MPP, respondió a las críticas. “Fuimos aludidos como sector, dirigentes de primera línea que no tienen nada que ver con esta situación. Nadie vio tampoco los 136 liceos que se iban a hacer y podríamos hablar hoy del diputado que está en la Justicia por irregularidades e ilegalidades”, señaló en alusión al exministro de Turismo Germán Cardoso.

“Esto puede ser un iceberg realmente y el diputado que nos aludió gratuitamente no es Leonardo Di Caprio, pero puede ser el Titanic. Le vamos a pedir que se mantenga dentro del tema y administre sus emociones”, afirmó Etcheverry sobre Schipani.



Pero este no fue el único debate en relación al convenio, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Guerrero, también le respondió a Schipani: “Ya le dije que me dé un asado porque el convenio está”. “El convenio está acá y es el acta 90 y tiene el mismo rango que el estatuto del funcionario docente”, aseguró el legislador que sostenía un documento en su mano. Enseguida pidió la palabra el diputado colorado, Gustavo Zubía, -quien integró la investigadora e hizo un análisis de los posibles delitos en los que podrían haber incurrido los sindicalistas- y remarcó: “No sigamos diciendo el absurdo de que el acta 90 es el convenio que citaba Fenapes”.



Según Zubía, el sindicato docente realizó “un montaje destinado a conseguir licencias sindicales” para la “obtención de un beneficio económico a través de una inducción en error, actuando de mala fe, haciendo estimar extremos que no se condecían con la realidad”, lo que según dijo encajaría dentro de lo que se conoce como “delito de fraude”.

Con respecto a las declaraciones de Guerrero en referencia a que el convenio es el acta 90, Lereté intervino: “¡Basta de engañar a la gente!”. Además, cuestionó el “grado de desconocimiento” del legislador, que según dijo se presentó a la investigadora -cuando no le correspondía- y las secretarías de la comisión lo “invitaron” a retirarse.

Movilización

Mientras el Parlamento discutía el pase a la Justicia de las conclusiones de la investigadora -que involucran a dirigentes de la cúpula de Fenapes y los exconsejeros de Secundaria del gobierno del Frente- en la calle se movilizaba el gremio previo al envío de la Rendición de Cuentas al Parlamento,



Se concentraron a mediodía frente a Torre Ejecutiva. En este marco, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, afirmó a Subrayado que el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, “está en campaña electoral hacia el 2024”.