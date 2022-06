El exdirector de Turismo, Pérez Banchero, apuntó en la Fiscalía contra Germán Cardoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Martín Pérez Banchero, el exdirector de Turismo del ministerio, apuntó en Fiscalía contra el exministro Germán Cardoso, al afirmar que este firmó compras de publicidad en vía pública y digital a favor de la empresa Kirma. El exjerarca ratificó declaraciones anteriores acerca de que no podía confirmar si existía delito al momento de su cese.

El principal testigo en la causa que investiga el fiscal Gilberto Rodríguez, declaró ayer desde las 12 hasta las 14:30 horas sobre algunas de las denuncias públicas que había hecho, referidas a las compras directas de publicidad en vía pública y a la contratación de Kirma, compañía con sede en Estonia.



Al salir de Fiscalía, Pérez Banchero realizó breves declaraciones a los medios. “Vengo en calidad de testigo, no soy denunciante”, aseguró sobre el caso iniciado a partir de las actuaciones de la comisión investigadora en el Parlamento . “Vamos a estar a la orden”, señaló.



Dentro de la sede, al ser consultado sobre la publicidad en vía pública, Pérez Banchero señaló -según relataron fuentes del caso a El País- que se venía contratando a un promedio de US$ 210.000 por año entre seis empresas y que le llegó la propuesta de comprar por un US$ 1 millón a una sola compañía, por lo que lo rechazó. Y dijo que después de eso le sacaron la competencia de compra y esta se la entregaron a un comité de marketing.



Con respecto a Kirma, Pérez Banchero ratificó que no autorizó la compra y que su firma en el expediente supone un “pase administrativo”. Y añadió que Cardoso -hoy diputado por los colorados- fue quien terminó dando el aval para la contratación.



Consultado sobre cómo tomó conocimiento de la empresa de Estonia, el exdirector de Turismo señaló que por la agencia de publicidad que trabajaba para el ministerio. Además, subrayó que desconocía la supuesta relación entre la compañía y el exasesor de Cardoso, Elbio Rodríguez. En ese marco, dijo que de haberlo sabido “no hubiera firmado” el pase administrativo para la compra de publicidad.

Durante la gestión de Cardoso, Turismo autorizó también la compra de US$ 700.000 en publicidad digital (a las firmas Kirma, Cisneros y Mediamath). En el caso de la empresa de Estonia nunca se llegó a efectivizar el pago porque el Banco República se vio impedido de hacer el depósito en cumplimiento con los mecanismos antilavado. Luego, la empresa hizo los trámites para ceder sus derechos a otra compañía de Miami (Sarasota) para cobrar US$ 280.000.



En el Parlamento, Rodríguez admitió que fue él quien acercó Kirma a la agencia de publicidad del ministerio y que también por su iniciativa, la empresa de Estonia quiso ceder los créditos a Sarasota. Sobre Cardoso, Pérez Banchero dijo en Fiscalía que habían arrancado con “una buena relación”, pero después quedaron con un “mal vínculo”, cuando le retiraron la competencia de hacer compras de publicidad.



El exjerarca añadió que cuando sucedió eso se “vació el departamento de marketing” y luego “todas las compras las firmó Cardoso”.



“Cuando me fui no tenía la certeza de que había delito, pero si hubiera conocido que Kirma había sido contactada por el asesor de Cardoso nunca hubiera firmado el pase”, aseguró.



Al ser interrogado por el abogado de Cardoso, Jorge Barrera, Pérez Banchero dijo que no podía afirmar que hubo delito al cesar en el ministerio. “Esto demuestra que es un tema que no se dirime en sede penal, que es un tema político, de debate de gestión sobre las diferentes visiones sobre las compras directas”, concluyó el defensor en diálogo con El País.