Larrañaga: se necesita cambiar Constitución para habilitar allanamientos nocturnos

Jorge Larrañaga, ministro del Interior, estuvo en Salto este lunes para la inauguración de un Centro de Monitoreo. La preocupación del ministro está en el tema de la seguridad rural para perseguir el abigeato y el narcotráfico, dijo. La Ley de Urgente Consideración, agregó el ministro, aprobará la creación de una Dirección Nacional de Seguridad Rural que ayudará en la materia.

Pero en su visita a Salto el ministro habló de otros temas. En conferencia de prensa, Larrañaga dijo que “el país necesita cambiar la Constitución en lo que hace a la prohibición de los allanamientos nocturnos. Realmente no me convencen de cómo el hogar de noche es un sagrado inviolable y de día no es un sagrado inviolable”. Y agregó que “si hay garantía del Poder Judicial, si hay garantía de la Constitución, seguramente se tendrá que hacer un plebiscito por vía de una ley constitucional, pero nos parece que los allanamientos nocturnos serían un instrumento fundamental para el combate contra el delito”.

La realización de allanamientos nocturnos era uno de los puntos contemplados en la iniciativa "Vivir sin miedo", que lideró el por entonces senador blanco, y que fracasó en las urnas el año pasado.

Respecto a la situación epidemiológica en Rivera y el rol del Ministerio del Interior, Larrañaga dijo que estarán “canalizando algunos puestos en carreteras y rutas nacionales para evitar el tránsito norte-sur, o para, por lo menos, tener control y de esa manera colaborar en una tarea que es de todos los uruguayos que es el cuidarnos entre todos, tener una movilidad responsable y procurar en todos los ámbitos preservar el estado sanitario actual que tiene el país y poder controlar las consecuencias de la epidemia”.

Vinculado a las muertes en cárceles y al quinto fallecimiento en un mes en el ex-Comcar, el ministro del Interior dijo que le preocupa y le duelen todas las muertes. Y agregó: “Tenemos una complejísima situación carcelaria. La población de personas privadas de libertad superan las 12.000 en todo el país. Yo hubiera querido mostrar el territorio de las cárceles, no lo hemos podido hacer por la situación de pandemia y tenemos una compleja situación derivada de la superpoblación carcelaria”.