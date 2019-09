Murro: Manini Ríos debería "presentar la renuncia a su candidatura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, consideró este miércoles por la tarde que el candidato por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos "lo menos que puede hacer es pedirle disculpas a la ciudadania y presentar su renuncia a su candidatura, porque una persona con estos antecedentes no puede ser Presidente de la República".



Los dichos del ministro llegan después de conocerse que la Fiscalía acusará a Manini Ríos por no denunciar a Gavazzo tras confesar a un Tribunal de Honor haber hecho desaparecer el cadáver de Roberto Gomensoro en 1973.

En declaraciones con Radio Carve, Murro señaló que es "un hecho nuevo" la declaración de tres generales "que dicen que le informaron y le pidieron a Manini Ríos que hiciera la denuncia penal, y que lo hiciera por dos veces".



El secretario de Estado subrayó: el hecho de que Manini "siga hoy en vez de explicar porque no hizo lo que tenía que hacer, acusar a la Justicia, creo que es muy grave para la democracia, porque además pretendió enchastrar" al presidente Tabaré Vázquez, al ex ministro Jorge Menéndez y al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma.



Además de estas consideraciones, Murro señaló que "Manini dijo cosas no ciertas a las tropas, soldados, cabos, sobre la reforma de ley orgánica militar, y ahora se está probando que dijo cosas no ciertas y que no hizo lo que tenia que hacer delante de un tribunal de honor de sus propios militares".



En la misma línea, Murro enfatizó sobre Manini Ríos: "A este hombre se le han permitido demasiadas cosas, para todo lo que está haciendo, en perjuicio del Ejército, de los buenos militares del país, incluso a la oficialidad del Ejército sana, democrática, que le hace honor al Ejército, debemos salvar a esta gente de figuras como esta que han agraviado al presidente de la República, la Justicia y al país".



El fiscal Rodrigo Morosoli acusará en una audiencia de formalización al candidato por Cabildo Abierto Manini Ríos por el caso Gavazzo. En caso de que la Justicia lo encuentre culpable el fiscal solicitará cárcel, informó El Observador.



Por su parte Manini Ríos, dijo este miércoles a El País que se sorprendió por la acusación del fiscal Rodrigo Morosoli conocida ayer y que existe una “verdadera intencionalidad política” para perjudicarlo de cara a las elecciones del 27 de octubre.