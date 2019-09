Manini: "Hay una verdadera intencionalidad política" para "desviar la atención" ante el crecimiento de Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo a El País que se sorprendió por la acusación del fiscal Rodrigo Morosoli conocida ayer y que existe una “verdadera intencionalidad política” para perjudicarlo de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Manini afirmó que en el caso Gavazzo “está clarísimo que Presidencia no hizo lo que tenía que hacer”. Agregó que cree en la independencia del Poder Judicial y recordó que el fiscal Morosoli “depende del Poder Ejecutivo”.



Lo que sigue es un adelanto de una entrevista que se publicará el próximo domingo.



— Ayer se supo que el fiscal Rodrigo Morosili se apresta a acusarlo por no denunciar que José Nino Gavazzo declaró en un Tribunal de Honor del Ejército que había hecho desaparecer el cuerpo de Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973. Morosoli tiene 20 días para presentar ante la Justicia el inicio de la investigación formal. ¿Cómo lo tomó?



—La verdad que es sorprendente. Está clarísimo que yo hice exactamente lo que tenía que hacer, al igual que los Tribunales de Honor. Al menos eso se reconoce: que los integrantes de los tribunales hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, no sé cómo van a hacer a reparar a los dos generales que destituyeron si, como dice la Justicia, hicieron lo que tenían que hacer. Indudablemente hubo una ligereza de procedimientos que fue lo que yo dije desde el primer momento. También está clarísimo que Presidencia no hizo lo que tenía que hacer.



—¿Por qué?



—Yo elevé todo por escrito el 13 de febrero y hasta el último día de marzo, cuando salió una investigación periodística, quien no informó fue Presidencia. Yendo a su pregunta: estoy sorprendido y tengo todo para pensar que acá se trata de una verdadera intencionalidad política. Cuando estábamos por ir a la elección interna me citan a la fiscalía dos días antes y ahora, cuando se están por producir las elecciones del 27 de octubre, pretenden citarme. Está clarísimo que hay un cronograma con clara intencionalidad política, buscando poner sobre la mesa el tema Gavazzo en un momento que yo dije del escándalo que significa que por 4.500 kilos de cocaína pura haya solo un detenido y yo hablé de las complicidades a todo nivel. En ese momento aparece el caso Gavazzo arriba de la mesa. Es decir, está la intención de desviar nuevamente la atención.

—¿Intención de parte de quién?



—Es una intención claramente política de los afectados por lo que estoy diciendo. También hablo seriamente del tema anticorrupción de que vamos a hacer las auditorías necesarias para investigar el uso que se ha hecho de los dineros en estos años y estamos dispuestos a llevar ante la Justicia a los responsables del mal uso de los dineros públicos. Y en estos momentos en que todos ven claramente el crecimiento de Cabildo Abierto y la posibilidad de que finalmente cristalice en los hechos lo que uno se compromete a hacer, aparece para desviar la atención. Tengo todo el derecho a pensar que hay una clara intencionalidad política.



—Usted dijo que el fiscala actúa mandatado. ¿Por qué?



—Dije eso. Tengo la percepción de que esto es tan poco lógico que la única explicación es que haya un mandato.



—¿Un mandato del gobierno? ¿Del Frente Amplio?



—No sé de quién, pero la intencionalidad es clara.



—Le leo lo que se publicó ayer en una de las cuentas de Cabildo Abierto en redes sociales: “Ahora pretenden proscribir a Manini para evitar su victoria electoral”. También que “es una maniobra demasiado obvia y burda”.



—Esos son mensajes de adherentes, que a veces escriben cualquier tipo de mensajes porque están indignados. No es de Cabildo Abierto (N. de R.: El mensaje fue publicado en Facebook y Twitter por la cuenta Movimiento Social Artiguista – Oficial).



—¿No es esa la posición de Cabildo Abierto?



—En las próximas horas vamos a hacer un comunicado.



—Pero usted no informó en tiempo y forma a la Justicia lo que dijo Gavazzo, eso no lo puede negar.



—Yo informé a quien tenía que informar.



—¿Y no es a la Justicia?



—Yo informé a quien tenía que informar.



—Miguel Angel Toma dijo a la Fiscalía que los fallos del Tribunal de Honor son “brutalmente anómalos”. ¿Qué responde?



—El doctor Toma se ha contradicho en sus declaraciones y ha sido incoherente en lo que le dijo a la prensa y a la Justicia. No me merece comentario.



—¿Cómo puede influir esto en la campaña? Habrá una imprevista audiencia a pocos días de las elecciones…



—Mal que le pese a muchos vamos a seguir poniendo arriba de la mesa el tema de la tremenda corrupción, el escándalo del narcotráfico. Seguiremos el camino, conscientes del crecimiento explosivo en las últimas semanas.



—¿Si lo formalizan, seguirá adelante con la campaña?



—No quiero hacer hipótesis. No vi documentos oficiales.



—¿Y si hay una condena posterior, cuando usted ya esté en el Senado?



—No hago futurolgía. Yo creo en la independencia del Poder Judicial y que actuarán con criterio. El fiscal depende del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Judicial es independiente y confío en la Justicia.



—¿No confía en los fiscales?



—Confío en el Poder Judicial.