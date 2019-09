Miguel Toma: "Fallos del Tribunal de Honor son brutalmente anómalos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia de la República, Miguel Toma declaró en Fiscalía que los fallos del Tribunal de Honor del Ejército que juzgaba las conductas de los ex militares José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente tienen “una connotación de brutalmente anómalos”.



Toma, quién declaró el 29 de mayo de 2019 ante el fiscal Rodrigo Morosoli, explicó que esos fallos tienen “una sobredosis” que es el informe que le hace el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini con comentarios negativos sobre el funcionamiento de la Justicia que investiga violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.



Y agregó que no había visto fallos así de un Tribunal de Honor militar. “No había fallos en el cual con nueve sentencias que pasaron a ser autoridad de cosa juzgada y dictadas por nuestros tribunales, que determinaban el homicidio muy especialmente agravado de 28 personas, un tribunal de honor dijera que no estaba probado,”, agregó Toma.



Gonzalo Fernández fue el abogado de Toma en esta causa.

Lo que sigue es un fragmento del diálogo que Toma mantuvo con Morosoli y otros fiscales adjuntos.



Fiscal adjunta: En su experiencia, ¿recuerda algún expediente donde un Tribunal de Honor no haya dejado constancia de acuerdo al artículo 77 del decreto 55/985, en relación a la suspensión de las actuaciones?



Toma: No recuerdo. Pero lo que puedo decir es que en este caso se debió haber dejado constancia. Porque era limitante. Era imprescindible que se dejara constancia de semejante atrocidad cometida en un gobierno en democracia. No fue cometido (ese delito) en dictadura, que está mal. Fue cometido en democracia que está mal. No debo decir esta expresión, pero es horrible.



Gonzalo Fernández: ¿Qué hubiera pasado con los militares Silveira y Gavazzo si el Poder Ejecutivo no homologaba el fallo emitido por el Tribunal de Honor del Ejército?



Toma: Hubieran quedado absueltos. No hubieran pasado a la condición de reforma. Era lo mejor que podía haberle pasado a los militares.

Contradicciones.

El 2 de abril de 2019, Toma fue entrevistado por el diario El País sobre el expediente que contenía las actas del Tribunal de Honor y sobre si el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, había sugerido a Presidencia presentar una denuncia penal en febrero de 2019 sobre las confesiones de Gavazzo respecto de que había hecho desaparecer el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro en 1973.



En seis ocasiones existieron contradicciones entre lo dicho por Toma en una entrevista en El País y su declaración ante el fiscal Morosoli.

1) El Pais -¿Usted le transmitió esa información (las declaraciones de Gavazzo) al presidente?



-No, ¿qué información? No, a Presidencia llegó un expediente. Un expediente para homologar fallos del Tribunal de Honor.



Toma declaró a Morosoli: “Con referencia a la tramitación de los tres aspectos (homologar los fallos sobre Silveira y Gavazzo y no homologar el fallo sobre Luis Maurente y la presentación de la denuncia penal). Me tomé dos días para hablar con el presidente”.

2) El Pais -A mí lo que me dicen es que el ministro con dos abogados fue a llevarle las actas.



-No, lo que llegó a Presidencia fue un expediente para homologar fallos.



Al fiscal Morosoli, Toma dijo: “Vino el ministro (Menéndez) acompañado por dos asesores. Uno ellos era el doctor Maeso y la doctora Josefina Nogueira. Y la conversación arranca de este modo: instalan el expediente (del caso Gavazzo) arriba de mi escritorio”.

3) El Pais -¿Él (Menéndez) no le comentó de las declaraciones de Gavazzo?



-¿Qué? Eh, lo que recibió Presidencia fue el expediente. No declaraciones de nadie.



En la Fiscalía dijo: “Menéndez no me trataba de señor secretario (de la Presidencia). Me decía Miguel. “Tenemos este asunto muy delicado, Miguel. Porque primero el comandante en jefe (Manini Ríos) hace una presentación de los fallos del Tribunal de Honor y dice cualquier cosa de la Justicia”.

4) El Pais -¿Usted no estaba al tanto de lo que decía el expediente? ¿No lo leyó?



-Pero… Pero cómo voy a estar al tanto del expediente… (risas) El expediente…



En su declaración al fiscal Morosoli, Toma sostuvo: “Menéndez me dijo que, en los casos de Gavazzo y de Silveira, los fallos contienen la condena moral a esas personas pero reproduciendo los crímenes por los cuales la Justicia los condenó -son 28 delitos de lesa humanidad, homicidios muy especialmente agravados con sentencias de primera instancia, segunda instancia y casación-”.

5) El Pais -Doctor, para ser claro, porque la información que me pasan es bastante contundente y clara. Me dicen que Menéndez lo puso al tanto de lo que dijo Gavazzo en el Tribunal de Honor, y usted quedó en dar una respuesta. ¿Eso es así?



-No. Fíjese el expediente.



Toma declaró: Y seguí escuchando al ministro con atención. Él me habló del contenido de esos fallos y también me habló que la condena (del Tribunal de Honor) no venía por los 28 homicidios”.