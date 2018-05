Murro y diputado chocan por "muertes" y "amenazas"

La tensión entre el gobierno y los manifestantes durante el Consejo de Ministros en La Macana, Florida, se tradujo ayer en un cruce entre el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el diputado blanco de ese departamento, José Andrés Arocena. El legislador dijo a El País que se sintió "amenazado" por el jerarca de gobierno, ayer, cuando participó de la reinauguración del Frigorífico Florida.

Murro dio su versión: "Hay un video que me llegó hoy temprano en el que el diputado Arocena en un acto político acusa al presidente de la República, ministros y al Frente Amplio de ser responsables de las muertes por violencia que hay en el país y de la pérdida de empleo", comentó el ministro Murro al ser consultado por El País.

Al entrar al frigorífico Arocena saludó al presidente Tabaré Vázquez y luego al ministro de Trabajo. "¿Ministro, qué tal? Soy el diputado Arocena", se presentó el legislador.

"Le di la mano y le dije: ¿cómo usted saluda a una persona a la cual acusa de ser responsable de las muertes que ocurren en este país y de la pérdida de empleo? Y ahí el diputado me dijo que era un atrevido. Eso fue lo que pasó", contó el ministro.

Se refería a un video que le habían pasado ayer que fue divulgado en el portal Web de TV Florida en un acto por el Día de los Trabajadores. "Acá el Frente Amplio como gobierno es 100% responsable de las muertes que hay hoy y de la pérdida de empleo", opinó el diputado.

Arocena explicó a El País que aún mantiene esa afirmación y que el ministro fue grosero en su reacción. "Cuando lo saludé me dijo que sabía exactamente quién era. Te tengo grabado, me trataste de asesino y eso no te lo voy a perdonar. Te tengo grabado, te tengo guardado". Ahí le digo: "ministro no sea grosero. No se habla así. A lo que insistió con que me tenía grabado con un tono muy violento y virulencia que pocas veces he visto en un ministro de Estado. Me llamó la atención que una persona destilara tanto… , sentimiento negativo, por decirlo de una forma elegante. Una vez más le repito: "ministro no sea atrevido, no se habla de esa forma". Y siguió agrediendo y amenazando con que me tenia grabado delante de todo el mundo", agregó Arocena que describió al episodio como lamentable.

"Yo lo miré y simplemente le volví a preguntar por qué estaba saludando a una persona que acaba de acusar de ser responsable de todas las muertes que había en el país", dijo el ministro Murro. El episodio fue muy breve, aseguró, y opinó que las declaraciones del diputado fueron muy graves.