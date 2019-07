Mujica: "Los otrora defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado pasado el expresidente José Mujica, consultado acerca de la situación que vive Venezuela, había dicho que "no es otra cosa que dictadura". Mujica se sumó así a lo señalado por el ministro de Economía, Danilo Astori, unas horas antes. “A mí no me cuesta nada: lo de Venezuela es una dictadura, y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves”, dijo Astori.

Este martes el exmandatario volvió a ser interrogado por lo que sucede en el país caribeño, a la que calificó como una nación “hackeada”.

“Nosotros tuvimos una dictadura, ¿no? Que duró como 10 años. (Augusto) Pinochet no sé cuánto estuvo en Chile. (Rafael) Videla, en la Argentina… ¿Usted vio que le cortaran hasta la entrada de medicinas? ¿Que les congelaran los fondos en los bancos por ahí? No. Nunca lo vimos en América, nunca se lo hicieron a nadie. Se lo están haciendo a Venezuela. Y además todavía le dicen: ‘todas las opciones están arriba de la mesa’. ¿Quién le dice? Los asesores de (Donald) Trump. Es como estar al borde de la guerra”, dijo Mujica en rueda de prensa en relación a las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a Venezuela.

A su vez, Mujica agregó que no conoce “en la historia humana ninguna sociedad en peligro, ningún régimen en peligro, que no concentre el poder a muerte, que meta soldados por todas partes, y que conculque libertades”.

“La palabra dictador la inventó el Imperio Romano. Cuando estaba en peligro nombraban uno que le daban todo el poder y se llamaba dictador. Esto es más viejo que el agujero del mate. Pero los otrora defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra”, dijo el expresidente.

De esta manera Mujica aludió a los dichos del comunista y exprecandidato frenteamplista Óscar Andrade, quien criticó los comentarios de Mujica, Astori y Daniel Martínez en relación a Venezuela en un posteo que hizo en su cuenta de Facebook, en el que planteó que "elegir las redes sociales o los medios para anunciar virajes en temas sensibles es por lo menos irresponsable".

A juicio de Mujica, el “problema” que tiene Venezuela es que “tiene mucho petróleo”, y agregó: “Si no tuviera la riqueza que tiene, ni pelota le dan. Pero los gringos no van a dejar que los chinos manejen el petróleo en el potrero de ellos”.

“Yo tengo discrepancias con los venezolanos por la línea económica, porque llevaron las cosas con voluntarismo y todo, pero desde el punto de vista del derecho a su soberanía y a disponer eso no se puede ni discutir, porque no se puede conceder el derecho que se metan de afuera en un país”, planteó Mujica.