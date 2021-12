Mujica se durmió en pleno acto del presidente argentino y Cristina Fernández lo despertó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina realizó ayer un acto por el 38 aniversario de la recuperación de la democracia, en el Plaza de Mayo ante miles de personas. Allí asistieron los expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y José Mujica, invitados por la dupla presidencial argentina de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En la fecha elegida no solo se cumplían dos años de la toma de mando de Alberto Fernández en el gobierno argentino, sino que también tenía una especial significación para los argentinos porque se recordó la restauración democrática conseguida en 1983.

Este evento, a su vez, se trataba del primer acto público de masas luego de la dura derrota electoral en las elecciones parlamentarias de noviembre, donde el peronismo perdió el quórum en la Cámara de Senadores.



El kirchnerismo necesitaba dar una señal de fuerza y respaldo y para ello el presidente Fernández decidió invitar a dos figuras de la izquierda latinoamericana, a que lo acompañen en el estrado frente a Plaza de Mayo, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: los expresidentes de Brasil, Luiz Ignacio “Lula” Da Silva (76), y el de Uruguay, Jose “Pépe” Mujica (86).



El exmandatario uruguayo fue el encargado de abrir la parte oratoria en la Plaza de Mayo y en un escueto discurso agradeció a los argentinos y les encomendó que cuiden su democracia.

El viaje, y la larga jornada le jugó una mala pasada al uruguayo, ya que sobre el cierre del acto, cuando Fernández le dedicó unos minutos para agradecerle su presencia, Mujica se mostró en la transmisión oficial entredormido.



“Quiero agradecer. Primero a mi querido Pepe. Gracias Pepe por estar acá”, dijo dándose vuelta hacia donde el expresidente uruguayo estaba ubicado en el fondo del estrado junto a Cristina Fernández.



La vicepresidenta fue quien lo alertó que Alberto lo estaba mencionando en su discurso, y Mujica volvió a prestar atención.

Pepe Mujica se quedó dormido en el cierre final de Alberto Fernández. (Cristina lo despierta). pic.twitter.com/2mq766GNyn — Samu. (@criminaalmambo) December 10, 2021

Unos minutos antes Mujica dedicó unas palabras al público que se acercó a Plaza de Mayo. “Recuerden la fecha, cuiden lo que tienen, la democracia no es perfecta y no puede serlo, porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor”, dijo el líder del Frente Amplio.