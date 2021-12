Mujica cruza a Buenos Aires para participar en acto conjunto con Cristina y Lula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica participa este viernes de un acto que se celebra en Buenos Aires para celebrar 38 años del retorno a la democracia en la nación argentina. La presencia del exmandatario completará una foto casi completa de hace 10 años atrás del escenario político sudamericano, cuando tanto Cristina Kirchner - actual vicepresidenta argentina - como el expresidente brasileño Lula Da Silva eran jefes de Estado de los respectivos países y hacían notar su alianza ideológica.

"Me invitó el señor presidente, que es mi amigo", contó Mujica esta mañana en un programa radial de la vecina orilla (Radio Con Vos). "Me da una oportunidad de dar un abrazo y un saludo a gente que hace mucho tiempo que no la veo", aseguró.

"Cuando se tiene mi edad es bueno no perder la oportunidad de saludar a Lula, a Cristina, y a otros que están en mi memoria. Como es cerca, encontré oportuno ir porque cada vez me cuesta más viajar", indicó Mujica.



Aseguró que no va a hablar en el acto que se enmarca en el Día de la Democracia y los Derechos Humanos porque "no tiene ningún sentido, estoy absolutamente retirado". El expresidente que resolvió no ser candidato presidencial en 2019 por su edad y estado de salud, renunció a su banca en el Senado en conjunto con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, el 20 de octubre de 2020, en plena pandemia del COVID-19.



Contó que esta será una oportunidad para reencontrarse personalmente con Da Silva, a quien no ve desde hace años, aunque ha mantenido contactos telefónicos dijo. "La última vez que lo vi fue en la cárcel", señaló en referencia al pasaje por la prisión del expresidente brasileño por las acusaciones en su contra vinculadas a la Operación Lava Jato, que generó un terremoto en el esquema político brasileño. Ahora, Da Silva se presenta con gran posibilidad de retornar al Palacio de Planalto tras las elecciones de 2022, aunque aún no confirmó su candidatura.



La presencia de Lula en el acto incluso desató una polémica diplomática. El Gobierno argentino consideró este jueves que "no hay ninguna relación" entre la decisión de Brasil de hacer virtual la próxima cumbre del Mercosur y la invitación de Fernández a Da Silva a que participe en este acto.



El miércoles, el gobierno encabezado por Jair Bolsonaro canceló la reunión presencial de los países del bloque en Brasilia el 17 de diciembre. Se estimaba que en este encuentro se daría la primera reunión oficial presencial entre Bolsonaro y Fernández.



El acto de este viernes, que coincidirá con el segundo aniversario de mandato del presidente Alberto Fernández, se desarrollará en la Plaza de Mayo de Buenos Aires donde se instalará el festival "Democracia para siempre".



En 1983, Argentina ponía fin a su última dictadura militar. El presidente que asumió en esa restauración democrática fue el radical Raúl Alfonsín. "Era más bueno que Lassie", recordó Mujica sobre la figura del político, que valoró fue "bueno en el hondo sentido del término".