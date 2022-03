Mujica sobre su ausencia en la campaña por el "SÍ": "No quiero radicalizar y que mi pueblo se pelee"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado a mediodía el expresidente José Mujica recibió en su chacra de Rincón del Cerro al presidente del FA Fernando Pereira junto a una delegación de la Internacional de la Educación y el secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes) José Olivera.

"Esta persecusión de la administración pública nunca la vi, estamos cayendo en chiquitismos. Espero que el gobierno reaccione", dijo Mujica en referencia a docentes sancionados en San José.

Luego, el expresidente fue consultado sobre el referéndum contra la LUC que tendrá lugar el próximo 27 de marzo. Para Mujica, la gran cantidad de indecisos que marcan las encuestas tiene que ver con que "el recurso (de la LUC) fue una barbaridad, no se pueden meter 40 y pico de cosas para aprobar en 70 días. El Parlamento tiene muchos defectos pero obliga a discutir y a difundir, y todo eso se pasó por arriba", afirmó.

Sobre su poca presencia en primera fila de la campaña por el "SÍ", Mujica dijo: "No me quise meter porque no quiero radicalizar, no quiero que mi pueblo se pelee. Obviamente que mi voto es rosado y voy a acompañar, pero los árboles viejos hacen mucha sombra, y hay que darle espacio a los arbolitos nuevos. Estuve encerrado por miedo a pelarme por la pandemia, pero siento que tengo una deuda con los militantes", sostuvo.

🔴 Mujica y Pereira salen de la chacra tras la reunión que mantuvieron este mediodía



Video: @ClaraLussich pic.twitter.com/tZbqedkhuZ — EL PAÍS (@elpaisuy) March 12, 2022

Mujica, además, se mostró proclive a tener un diálogo con el presidente Luis Lacalle Pou. "Yo no cultivo rencor, Lacalle es mi presidente" y "la tranquera está abierta", afirmó mostrándose abierto a un eventual intercambio con el primer mandatario.