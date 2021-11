Fenapes presentó queja ante la OIT por caso de docentes separados del cargo en San José

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) presentó "una queja ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT)" por lo que consideran "un notorio ataque y el notorio proceso de discriminación sindical" que se da particularmente "en los ámbitos educativos, especialmente a la enseñanza Secundaria", dijo el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala.

"Estamos frente a una situación donde prácticamente se pretende imponer una reglamentación antisindical y hasta violatoria de los acuerdos que tenemos para la utilización legítima de la licencia sindical", dijo Adbala en conferencia de prensa. "Es sabido que nosotros no promovemos la utilización de la licencia sindical arbitraria para cuestiones que no tienen que ver con la actividad de la organización", agregó.



El dirigente aseguró que actualmente se está frente a una "dirección operativa en Secundaria que sistemáticamente pretende pasarle por arriba al derecho de la filial ATES", a lo que se suma el "antecedente de todo un discurso que inclusive llega a un proceso de sumario de trabajadores docentes, en particular de San José". Esto, afirmó, "constituye un clima absolutamente negativo para el ejercicio de una labor educativa".



Abdala anunció además que se pedirá una reunión de carácter urgente al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para "llamar al orden a la jefatura operativa de Secundaria y que no continúe con estos mecanismos de persecución antisindical".



La decisión de enviar la queja a la OIT se tomó en base a las medidas cautelares impuestas a 14 docentes del liceo departamental de San José que fueron sumariados y separados de su cargo a comienzos de este año por haberse tomado fotos en contra de la campaña "Vivir sin Miedo", impulsada en 2019 por el ex ministro del Interior Jorge Larrañaga.



El acto fue considerado como de proselitismo y violación de la laicidad.