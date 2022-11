Mujeres frenteamplistas rechazan dichos de Mujica y Cosse le bajó el tono a la declaración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la República José Mujica fue consultado este lunes por los próximos candidatos que se proyectan para representar al Frente Amplio en las elecciones presidenciales de 2024. "Yo la respeto mucho a Carolina (Cosse), la respeto mucho. Tiene un don a favor: es mujer, y están de moda. Me parece que (Yamandú) Orsi pega más con lo que es el Uruguay", disparó el exmandatario.



La reacción de la La Unidad Temática por los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio no se hizo esperar rechazó y en un comunicado rechazó "toda justificación o juicio de valor hacia las personas".



El texto dado a conocer por esa organización sostiene: "Las mujeres nunca fuimos, no somos ni seremos moda" y agrega que "toda justificación o juicio de valor hacia las personas". "Dentro de nuestras luchas están el respeto y la tolerancia, nadie puede señalar a nadie por lo que considera en su fuero íntimo como válido y permitido. Todas las personas merecemos respeto".