Tras los polémicos audios, MSP archivó investigación al diputado de Salto Omar Estévez

El Ministerio de Salud Pública (MSP) no encontró motivos para sancionar al diputado colorado de Salto, Omar Estévez, quien en mayo de este año expresó en un audio viralizado por redes sociales que había mantenido a trabajadores de su empresa citrícola en actividad a pesar de ser supuestamente positivos de COVID-19.

Tras la investigación del MSP no se encontró que existiese una situación de irregularidad o evasión de protocolos ante el escenario de pandemia. Incluso, luego de tomar declaraciones a los empleados no se comprobó que el relato del diputado colorado, conocido en el audio viralizado, se ajuste a la realidad de su empresa.



En la grabación, Estévez hablaba con una de las encargadas de su empresa citrícola y se lo escuchaba molesto con la mujer, ya que ella le indicaba que sus empleados no podían ir a la cosecha si uno estaba esperando el resultado de un hisopado. “No me la compliqués por esa bobada”, le respondió el diputado, según se escuchaba en el audio que circuló en mayo.



“Yo tenía a (pueblo) Belén con ocho positivos en el ómnibus, ¿entendés? Y nunca dejaron de trabajar", le dijo el legislador y consideró que “lo justo” sería únicamente hisopar a las personas que se sentaron cerca en el ómnibus, pero no a todos los pasajeros.

Luego de que los audios tomaron estado público, el legislador se presentó ante el Ministerio de Salud, donde se inició una investigación del caso.



Según la resolución de ese ministerio, a la que accedió El País, no se encontró méritos para comprobar que alguno de los empleados haya concurrido a trabajar teniendo la enfermedad en curso.



“De acuerdo a lo informado por Epidemiología, solo cuatro trabajadores fueron COVID positivo antes del 28 de abril (día del envío del audio en cuestión) lo que también fue cotejado con el BPS (licencia médica). A partir de lo informado por Epidemiología, a través de la DDS (Dirección de Salud de Salto) se citó a declarar a A.B., D.G., L.T. y B.R; los que declararon que durante el periodo en que estuvieron en cuarentena (por ser COVID positivo) nunca fueron a trabajar, declarando a su vez que el ómnibus tampoco salió en esa fecha a Belén. Por otra parte B.R. declaró que hace tiempo que ya no trabaja para la empresa”, dice la resolución ministerial.

El texto concluye: “En virtud de los descargos luce bajo el presente expediente y de la prueba aportada y diligenciada, no surge que haya habido trabajadores COVID positivo que hayan ido a trabajar a Belén ni tampoco que no cumplen con las cuarentenas durante el mes de abril, mes en el que se envió el audio objeto de la presente actuación. En consecuencia, se sugiere el archivo de las presentes actuaciones sin perjuicio, por falta de pruebas suficientes que ameriten aplicación de sanciones”.