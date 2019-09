MPP se desliga de imputado por megatráfico de cocaína a Europa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El único imputado por la mayor operación de narcotráfico detectada hasta el momento se mostraba como un militante político. El viernes pasado la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero envió a prisión preventiva al empresario Martín Mutio, de 32 años de edad.

Según la imputación, sería el responsable de la maniobra que permitió colocar 4,5 toneladas de cocaína vía marítima desde Montevideo hasta el puerto de Hamburgo, Alemania. La cocaína fue valuada por la Policía europea en más de mil millones de dólares.



Tiene un antecedente penal por falsificación y estafa del año 2015, según radio Carve. Está relacionado con los negocios del cannabis legal, de hecho se presentaba como “asesor de cannabis industrial”.



En una entrevista que el imputado ofreció al programa oficialista “De Fogón en Fogón” que se emite por un canal de Youtube, el empresario agradeció a dirigentes oficialistas por haberlo ayudado en facilitar los permisos para la venta de yerba mate con cannabis.



“No fue nada fácil. Gracias a Julio Battistoni, Sebastián Sabini, Marlene Sica y Raquel Rosa pudimos sacar el primer producto uruguayo de yerba con cannabis”, dijo el ahora imputado. El video no está disponible.



Ayer los diputados Sebastián Sabini y Julio Battistoni emitieron un comunicado en el que se desmarcan de Mutio: “Como legisladores recibimos a representantes de la empresa BcBD en cuya delegación se encontraba Martín Mutio. El único vínculo que mantuvimos con esta persona fue como su representante; de las muchas reuniones que mantenemos con distintos empresarios, todos aquellos que nos solicitan una reunión o consulta por los más diversos temas. A priori no los investigamos, por tanto, desconocemos sus intenciones, antecedentes y orientaciones políticas. Martín Mutio no es militante del MPP y nunca colaboró de ninguna manera con nuestra organización. Así como en 2014 se dedicó a publicar mensajes a favor de otros candidatos y en contra del Frente Amplio, desde marzo de 2019 cambió su postura. Esto no lo convierte en un militante político de la organización. Sabemos que el Ministerio del Interior y el Poder Judicial realizan una labor independiente como quedó demostrado hasta el momento”.



La redes sociales del imputado, y en particular Facebook, muestran que tenía vínculos con adherentes y dirigentes del Frente Amplio, la mayor parte de ellos integrantes del MPP. Además, colgó información referida a actividades de su agrupación política, como el “Agite 609”, el acto de lanzamiento de campaña realizado en el Museo del Carnaval el viernes 30.