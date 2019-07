El MPP y los comunistas vuelven a enfrentarse; ahora es por Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El vínculo entre el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista, dos sectores que fueron aliados, no pasa por un buen momento. Después de haber sido cuestionado por usar la palabra “dictadura” para definir al gobierno venezolano, José Mujica disparó nuevamente contra el Partido Comunista.

Venezuela sigue dando que hablar a la interna oficialista y ayer el debate se reavivó con más declaraciones de Mujica, donde quiso explicar su punto de vista sobre lo que sucede en Venezuela. “Los otrora defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra”, afirmó en una alusión al Partido Comunista, que fue dentro del Frente Amplio el más crítico con las declaraciones de Mujica, del candidato Daniel Martínez y del ministro Danilo Astori.



Este cortocircuito se suma a las diferencias por el acuerdo político electoral al que llegó el Partido Comunista con la exprecandidata Carolina Cosse, que fue cuestionado por el MPP por entender que la dupla con Óscar Andrade (PCU) es una especie de “fórmula presidencial alternativa”. Consultado por El País, el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo insistió en que “toda la energía” del sector está puesta en octubre, por lo que no ingresará “al debate”.



El delegado del Partido Comunista en el Foro de San Pablo Rony Corbo dijo a El País que tiene un “aprecio enorme” por Mujica, pero consideró que “este tipo de caracterizaciones” -de dictadura- no contribuyen a una salida. A eso agregó: “Nosotros no nos sentimos aludidos por lo que dijo, porque en Uruguay como Partido Comunista somos defensores de la democracia y tenemos muchos mártires en la época de la dictadura militar y hemos dado muestras de eso en nuestra historia. Así que no nos sentimos incluidos”. Corbo dijo que este tipo de declaraciones como las de Mujica, Martínez y Astori “no ayudan” a resolver la crisis en Venezuela.



El dirigente comunista, que integró la delegación del Frente Amplio que asistió al Foro de San Pablo en Caracas, dijo que se respetó el mandato de la coalición respecto a qué se debería apoyar y qué no en el ámbito internacional.



En Caracas, “las declaraciones impactaron”, pero se siguieron los carriles consensuados, aseguró Corbo. El FA apoyó la resolución final que habla de Nicolás Maduro como “presidente constitucional”, contrariamente a lo que dijeron los principales líderes. No hubo cuestionamientos a la Alta Comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet, ya que el oficialismo se negó a que se incluyera el punto en la declaración.

Foro en San Pablo de la izquierda latinoamericana. Foto: @copppal

El documento consensuado por la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa) -al que accedió El País- señala que teniendo en cuenta que el FA no tiene una opinión consensuada acerca del informe de Bachelet, “se resolvió no acompañar o plantear una redacción que no nos ocasione problemas a la vuelta al país”.



El diputado frenteamplista Pablo González también integró la delegación del Frente Amplio en el Foro de San Pablo al participar en el ámbito de parlamentarios. Según dijo a El País no firmó la declaración que cuestionaba el informe de Bachelet para no violar el consenso. “Cumplí con lo que se había acordado”, aseguró.



El hecho no le generó presiones por parte de los venezolanos. “Bromeamos con Diosdado Cabello, ya sabía que no iba a firmar y nadie me pidió que lo hiciera. Todos sabían que priorizamos la unidad y lo que nos sorprendió fue la andanada de declaraciones que se hicieron cuando sesionaba el Foro”, subrayó sobre dichos de Mujica, Martínez y Astori.



González dijo que “los compañeros salieron por fuera de la orgánica”. “Generaron una situación en la que uno no sabe dónde está parado, que cambien las reglas cuando estamos allá no está bueno y no está bueno para nuestra imagen como partido”, afirmó.