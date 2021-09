Moreira sobre condenados por corrupción en Florencio Sánchez: "Los conocía, pero no demasiado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, habló este jueves sobre la investigación por corrupción en la alcaldía de Florencio Sánchez que terminó el martes con el alcalde Alfredo Sánchez y otras ocho personas condenadas.

"Vamos a rascar hasta el hueso", indicó el jefe de la comuna en una rueda de prensa. Además, dijo sobre los implicados: "El muchacho es edil, es el hijo (de Sánchez). A la hija creo que la vi alguna vez. Y después la secretaria, que también fue condenada. Los conocía pero no demasiado, no profundamente".



Como informó El País, en el Partido Nacional ya se puso en conocimiento a la comisión de ética y se espera que analice el caso con celeridad. En paralelo, la bancada de los blancos analizó la posibilidad de promover una comisión pre investigadora para establecer las responsabilidades políticas, según dijo Claudia Maciel, presidenta de la departamental nacionalista.



Sin embargo, esas responsabilidades involucrarían solamente a los ya condenados por la justicia penal, manifestó Maciel, que añadió que no veía ningún “drama” en la citación a Moreira a la junta, pues “la propia intendencia inició una inmediata investigación administrativa”.



El lunes Sánchez fue detenido junto con otras ocho personas. Entre ellas estaban dos de sus hijos, su nuera y funcionarios municipales. El alcalde hizo distintas maniobras para hacerse del dinero que debía ser destinado para la administración pública.



La Justicia dispuso que Sánchez cometió un delito de asociación para delinquir, un delito de fraude y otro de concusión. Deberá cumplir una pena de dos años de prisión efectiva más un año bajo el régimen de libertad a prueba.