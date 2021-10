Moción crítica con el gobierno de Ortega enfrenta a Uruguay con Argentina en la OEA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El problema es Nicaragua y la condena al gobierno de Daniel Ortega. Pero en el marco de esta discusión en la Organización de Estados Americanos (OEA) también hubo un nuevo enfrentamiento entre Uruguay y Argentina, algo que se viene repitiendo en diferentes instancias internacionales en los últimos años.

La OEA aprobó ayer una nueva resolución exigiendo a Nicaragua la “liberación inmediata” de todos los opositores al gobierno de Ortega detenidos, entre ellos siete aspirantes a las elecciones presidenciales de noviembre.



El texto, que fue discutido en una sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, fue rechazado enérgicamente por Nicaragua, ausente en la votación. Fue aprobado sí con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos del bloque regional y siete abstenciones, entre ellas las de las delegaciones de Argentina, Bolivia y México.

La resolución tuvo el impulso de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Y fue celebrada por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. A ellos se sumó el apoyo del representante opositor venezolano, Juan Guaidó.



“A menos de un mes de las elecciones en Nicaragua, es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios creíbles. Es notorio que hay presos políticos”, dijo Almagro.

La abstención de Argentina para no acompañar la resolución crítica con el régimen de Ortega, no pasó desapercibida para el representante de Uruguay en la OEA, Washington Abdala. “No termino de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de violencia extrema”, señaló el exlegislador colorado.



“¿Qué se necesita para comprender que no se les está permitiendo a los candidatos ser libremente candidatos, que hay un pueblo desesperado clamando por libertad? ¿Qué pruebas hay que ofrecerles para que adhieran a un razonamiento que hacemos todos para enfrentar a este tipo de dictaduras?”, agregó.

La delegación argentina fue en línea con México, quien entiende que esta resolución no soluciona el problema en Nicaragua, sino que lo pone puertas afueras del ámbito internacional. De hecho, en la reunión de ayer se manejó la posibilidad de llevar esta discusión a un ámbito mayor, donde se pueda analizar la posibilidad de discutir la aplicación de la carta democrática, con la que se podría suspender la participación de Nicaragua en la OEA.

“Más allá de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea por razones similares a las que emitimos en el comunicado con México el pasado 15 de junio. Punto”, justificó el embajador argentino ante el organismo, Carlos Raimundi.



El embajador de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, calificó a Uruguay de “dictadura”, y Abdala respondió enérgicamente: “No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio, ni en ningún otro”.

El representante nicaragüense leyó una carta antes de que se iniciaran las deliberaciones. En la misiva aseguró que su gobierno “no acepta ni aceptará actos que degraden su libertad”. Dijo que en su país “no hay un solo candidato detenido”, ni “un solo inocente procesado”, y destacó que quienes se enfrentan a procesos legales son “agentes extranjeros”, que intentan “subvertir el orden constitucional”.

El discurso del Abdala se pudo ver a través de las redes sociales del embajador uruguayo. “¿Es que no han visto en la televisión lo que sucede en Nicaragua? Yo no estoy entendiendo. Nos tenemos que quedar duros. En la corta va a ganar Ortega, nos va a ganar la pulseada por más que hagamos esto. Ortega nos va a ganar esta pulseada porque al final los dictadores se están eternizando. Este es un problema que estamos teniendo. Por eso cuanto más seamos, y haya más conciencia de este asunto y de su profunda gravedad, algún día los vamos a poder doblegar. Pero si seguimos con tibiezas y dudas, es porque no estamos entendiendo la profundidad. ¡Acá hay dictaduras en la región que llevan 62 años!”, concluyó.